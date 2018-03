Trump määrää 50 miljardin dollarin tullit kiinalaistuotteille, syynä teknologian kopiointi

Presidentti Donald Trump aikoo määrätä noin 50 miljardin dollarin tullit kiinalaisille tuotteille vastatoimena amerikkalaisen teknologian kopioinnille, ilmoittaa Valkoinen talo.

Uudet tullit kohdistetaan aloille, joilla Kiina on pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua, sanoi Valkoisen talon talousneuvonantaja Everett Eissenstatt.

Trumpin on määrä julkistaa toimet myöhemmin tänään.

Yhdysvallat on antamassa EU:lle ja kuudelle maalle poikkeuksen keskiyöllä voimaan tulevista teräs- ja alumiinitulleista, kertoo uutistoimisto AFP. Trumpin ajamia tulleja on perusteltu kansallisella turvallisuudella ja tarpeella suojella maan omaa teollisuutta. Teräkselle on luvassa 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tulli.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on neuvotellut Yhdysvaltojen edustajien kanssa tulleista tällä viikolla kahden päivän ajan Washingtonissa.

STT

Kuvat: