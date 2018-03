Trump sanoo USAn vetäytyvän Syyriasta ”hyvin pian”, ulkoministeriön edustaja ei tiedä aikeesta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi vetäytymässä Syyriasta ”hyvin pian”. Trump mainitsi asian torstaina puhuessaan teollisuustyöntekijöille Ohion osavaltiossa.

Hän harmitteli, että Yhdysvallat tuhlaa Lähi-idän sotiin seitsemän biljoonaa dollaria.

– Ja mitä saamme vastineeksi? Emme mitään, Trump julisti.

Hän lupasi, että tulevaisuuden rahankäytössä keskitytään työpaikkojen luomiseen ja infrastruktuurin rakentamiseen kotimaassa.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on pian turvannut ”sataprosenttisesti” alueen, joka ennen oli äärijärjestö Isisin hallussa. Hän sanoi, että antaa muiden huolehtia Syyriasta jatkossa. Trump ei tarkentanut, keitä muut olisivat, mutta Venäjällä ja Iranilla on Syyriassa paljon joukkoja, jotka tukevat maan presidentin Bashar al-Assadin hallintoa.

Yhdysvalloilla on itäisessä Syyriassa sotilastehtävissä yli 2 000 ihmistä, joiden tehtävänä on paikallisten aseryhmien kanssa taistella Isisiä vastaan.

Trump lausuu nykyisin yhä enemmän ulkopoliittisia kannanottoja ilman, että kysyy neuvoja maansa kenraaleilta ja diplomaateilta.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajalta kysyttiin myöhemmin, tietääkö hän Yhdysvaltain vetäytymisaikeista Syyriassa.

– Ei, en tiedä. En, vastasi tiedottaja Heather Nauert ulkoministeriöstä.

STT

