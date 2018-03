Trump suomi tiedotustilaisuudessa EU:n kauppapolitiikkaa ja myönsi Venäjän sekaantuneen vaaleihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutui ottamaan kantaa useisiin päivän polttaviin aiheisiin tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa, kun Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli vierailulla Washingtonissa.

Trump teki tiedotustilaisuuden alussa selväksi, ettei ole luopumassa aikeistaan asettaa kiistanalaisia tuontitulleja. Trumpin mukaan Euroopan unioni on ollut erittäin ankara yhdysvaltalaisille. Presidentin mielestä EU on tehnyt melkein mahdottomaksi sen, että yhdysvaltalaiset tekisivät bisnestä EU:n kanssa.

– Euroopan unioni ei ole kohdellut meitä hyvin. Kilpailutilanne on ollut hyvin, hyvin epäreilu, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Trump on uhannut määrätä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa. Myös kauppasodan uhkaa on väläytelty. Esimerkiksi EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi perjantaina, että EU suunnittelee tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille, esimerkiksi Harley-Davidson-moottoripyörille, bourbon-viskille sekä Levi’s-farkuille.

”Venäjän sekaantuminen vaaleihin on selvää”

Tiedotustilaisuudessa Trump jopa ehkä hieman yllättäen myös sanoi, että hänen mukaansa on selvää, että Venäjä ja muut maat sekaantuivat vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mistä muista maista on kyse. Hän lisäsi, ettei sekaantumisella ollut vaikutusta vaalien lopputulokseen.

Trump lupaa varmistaa, että sekaantumista ei tapahdu enää uudestaan. Hänen mukaansa sekaantumista ehkäistään voimakkaasti ja vuosien 2018 ja 2020 vaalien eteen tehdään ahkerasti töitä.

Trump uskoo Pohjois-Korean olevan vilpitön

Trump kertoi myös uskovansa ja toivovansa, että Pohjois-Korean tarjous keskustella ydinaseriisunnasta on vilpitön.

– Näemme sen pian, Trump sanoi.

Etelä- ja Pohjois-Korea aikovat pitää huippukokouksen maiden rajalla huhtikuussa. Huippukokous on määrä pitää Panmunjomissa huhtikuun lopulla.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on luvannut pidättäytyä ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea olisi myös valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan.

Trump lisäksi sanoi, että Kiina voisi tehdä enemmän, mutta on silti tehnyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

STT