Trump: Tapaaminen Pohjois-Korean kanssa tulee olemaan suuri menestys

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uskoo, että Pohjois-Korea haluaa rauhaa. Hän kertoi kannattajilleen Pennsylvaniassa järjestetyssä tilaisuudessa ennakoivansa myös, että neuvottelut Pohjois-Korean kanssa tulevat olemaan suuri menestys.

Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on tarkoitus tavata toukokuuhun mennessä. Lisäksi Kim on tarjoutunut Etelä-Korean mukaan lopettamaan maansa ydinasekokeet siksi aikaa.

Tapaamisen tarkoituksena on saada aikaan sopu Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista.

STT

