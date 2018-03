Trump uhkaa saksalaisia autofirmoja tuontitulleilla – Mercedes-Benz ja BMW valmistavat merkittävän määrän autoistaan Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa asettaa uusia tuontitulleja – tällä kertaa saksalaisille autoille.

Trump sanoi viikonloppuna kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa, että mikäli Eurooppa ei alenna amerikkalaistuotteilta perimiään tulleja, Yhdysvallat vastaa uusilla tulleilla saksalaisautoille.

Hän oli esittänyt samansuuntaisia uhkauksia jo aiemmin Twitterissä. Ennen virkaan astumistaan hän väläytti saksalaisautoille jopa 35 prosentin tullimaksuja.

Trumpin uusi uhkaus lisää pelkoa kauppasodasta Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin välillä. Huoli kauppasodasta on ollut suurta sen jälkeen, kun Trump viime viikolla asetti tuontitullit teräkselle ja alumiinille. EU on uhannut asettaa vastaiskuna tuontitulleja muun muassa appelsiinimehulle, bourbonviskille, Harley Davidson -moottoripyörille ja Levis-farkuille.

Ei niin yksinkertaista

Tuontitullien asettaminen saksalaisautoille olisi kuitenkin monimutkaisempaa kuin Trumpin kampanjaretoriikka antaa ymmärtää. Muun muassa CNN huomauttaa, että vaikka presidentillä on Yhdysvalloissa oikeus asettaa omavaltaisesti tulleja teräkselle ja alumiinille kansalliseen turvallisuuteen vedoten, sama perustelu ei päde autoihin.

Lisäksi olisi vaikea määritellä, mitkä autot lasketaan saksalaisiksi. Autoteollisuus on nykyään hyvin kansainvälistä, ja autojen osat ylittävät tyypillisesti useita valtionrajoja ennen kuin lopullinen tuote on valmis.

Trump mainitsi puheessaan Mercedes-Benzin ja BMW:n. Kumpikin saksalaisyritys valmistaa kuitenkin merkittävän määrä autoistaan Yhdysvalloissa. CNN kertoo, että BMW:n suurin tehdas on Pohjois-Carolinassa, ja Mercedes-Benz valmistaa Yhdysvalloissa lähes yhtä paljon autoja kuin myy.

STT

