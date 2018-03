Trump vihjaili tullimaksuhelpotuksista useille maille – mutta ei EU:lle

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi alkuillasta Suomen aikaa, että Yhdysvallat aikoo olla tuontitullien suhteen ”hyvin joustava” liittolaisiaan kohtaan. CNN:n julkaisemalla videolla presidentti ei nimennyt kaikkia liittolaisia, joiden kohdalla harkitsee joustavansa tulleista, mutta hän puhui Natosta hyvin kriittisessä sävyssä.

Trump sanoi suoraan, että Kanada ja Meksiko todennäköisesti välttyvät teräksen ja alumiinin tuontitulleilta, mikäli Yhdysvallat ja sen naapurit pääsevät sopuun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta. Lisäksi hän kehui Yhdysvaltojen ja Australian suhdetta.

– Teemme heidän (australialaisten) kanssaan jotain. Teemme jotain joidenkin muidenkin maiden kanssa, hän sanoi.

– Samaan aikaan meillä on kuitenkin joitakin ystäviä ja vihollisia, joiden toimesta meitä on käytetty suunnattomasti hyväksi vuosien varrella – kauppasuhteissa ja maanpuolustusasioissa.

Esimerkkinä Trump mainitsi Nato-maat ja erityisesti Saksan, jonka hän valitteli maksavan Naton kassaan paljon pienemmän osuuden bruttokansantuotteestaan kuin Yhdysvallat.

Presidentti sanoi aikovansa määrätä teräkselle 25 prosentin tullimaksut ja alumiinille 10 prosentin, mutta painotti, että prosentteihin voi tulla maakohtaisia poikkeuksia.

Trumpin on määrä julkistaa lopulliset tullisuunnitelmansa myöhemmin illalla.

EU julkaisee pian listan tuotteista, joille se asettaisi tullimaksuja

Trumpin uhkailut tullimaksuista ovat herättäneet närää ympäri maailman. Myös Euroopan unioni on kertonut valmistautuvansa mahdollisiin korotuksiin.

– Olen lukenut, että he (USA) harkitsisivat joitain poikkeuksia Nafta-maille. He mainitsivat myös Britannian ja joitain muita maita. Jos he yrittävät tehdä poikkeuksen yhden jäsenmaan kohdalla, se tarkoittaa että poikkeus tehdään koko EU:lle, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) sanoi torstaina.

Britannia on jättämässä EU:n, mutta säilyy sen jäsenenä vuoteen 2019 asti.

EU on lyönyt pöytään tukun tuttuja amerikkalaistuotteita, jotka kärsisivät, jos Trump toteuttaa uhkauksensa tullikorotuksista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi bourbonviski, maapähkinävoi, appelsiinimehu ja levikset.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan EU yrittää vielä vaikuttaa Yhdysvaltoihin, jotta maa ei ottaisi askelta, joka johtaisi vastatoimiin EU:n puolelta.

EU julkaisee Malmströmin mukaan lähiaikoina listan tuotteista, joille EU asettaisi tarvittaessa tullimaksuja. Tullimaksuja korotettaisiin teräs-, maatalous- ja teollisuustuotteilta samassa suhteessa kuin EU:lle koituisi taloudellisia menetyksiä.

Yhdysvallat on perustellut tullikorotuksia kansallisella turvallisuudella. EU ei selitystä niele, vaan pitää todellisena syynä maan halua suojella talouttaan.

Tullien ensisijainen kohde on Kiina

Kiina ilmoitti torstaina, että kauppasota Yhdysvaltojen kanssa ei hyödytä ketään. Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi tiedotustilaisuudessa, että kauppasota ei ole oikea lääke, vaan se vain satuttaa kaikkia osapuolia.

Ulkoministeri kuitenkin lisäsi, että Kiina antaa tarkoituksenmukaisen ja välttämättömän vastauksen Yhdysvalloille, jos se ottaa käyttöön uhkaamansa tullimaksut.

