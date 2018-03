Trumpin entinen kampanja-avustaja kieltäytyy menemästä suuren valamiehistön eteen – ”Pidättäkööt minut”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanja-avustaja on torjunut haasteen todistaa suuren valamiehistön edessä Venäjä-tutkinnassa. Entinen kampanja-avustaja Sam Nunberg sanoo, ettei hän halua käyttää tuntikaupalla aikaa käydäkseen läpi sähköpostikeskusteluja, joita hän kävi Trumpin avainavustajien kuten Steve Bannonin ja Roger Stonen kanssa.

– He haluavat minut suuren valamiehistön eteen. Hitot siitä. Miksi minun pitää mennä? Nunberg sanoi CNN:lle.

– En aio mennä rakentamaan tapausta, jota he yrittävät rakentaa.

Nunberg myös sanoo, ettei aio tehdä yhteistyötä noitavainoksi kuvailemansa tutkinnan kanssa.

Nunbergin mukaan erikoissyyttäjän Robert Muellerin tiimi on jo haastatellut häntä yli viiden tunnin ajan Venäjä-tutkintaan liittyen viime kuussa. Muellerin johtama tutkinta keskittyy Venäjän sekaantumiseen vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja siihen, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjakoneiston kanssa vaalien aikana.

Jututtamisen jälkeen Mueller on vaatinut muun muassa tietoja Nunbergin viestittelystä kampanjan ihmisten kanssa.

– Mielestäni olisi todella hassua, jos he haluaisivat pidättää minut, koska en halua käyttää 80 tuntia käymällä läpi sähköposteja, joita vaihdoin Steve Bannonin ja Roger Stonen kanssa, Nunberg sanoi MSNBC:lle.

– Roger on mentorini. Roger on kuin perhettä minulle. En aio tehdä sitä.

Washington Postin mukaan on epäselvää, millaisiin toimiin Mueller ryhtyy, jos Nunberg ei ilmesty valamiehistön eteen.

– Pidättäkööt minut, Nunberg sanoi lehdelle.

– Muellerin täytyy ymmärtää, etten ole menossa perjantaina (suuren valamiehistön eteen).

Washington Postin mukaan Nunberg erotettiin Trumpin kampanjasta vuonna 2015.

https://www.washingtonpost.com/politics/former-trump-aide-sam-nunberg-called-before-grand-jury-says-he-will-refuse-to-go/2018/03/05/24c8b86a-20a9-11e8-badd-7c9f29a55815_story.html?utm_term=.278a96389941

STT

Kuvat: