Trumpin ex-strategi Bannon nousee pääpuhujana lavalle Ranskan äärioikeiston kokouksessa – Marine Le Pen tahtoo vaihtaa Kansallisen rintaman nimen

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon puhuu tänään Ranskassa äärioikeistolaisen Kansallinen rintama (FN) -puolueen kokouksessa.

Bannon on puoluekokouksen ensimmäisen päivän pääpuhuja. FN:n tiedottajan Sebastien Chenun mukaan Bannon aikoo puhua muun muassa siitä, kuinka ”voitto on mahdollinen, ja miten se saavutetaan”.

Bannonin ilmestyminen FN:n kokoukseen on herättänyt Ranskassa ihmetystä ja paheksuntaa. Bannon sai Trumpilta potkut viime kesänä. Sen lisäksi hänet muistetaan aiemmin johtamastaan äärioikeistolaisesta Breitbart News -sivustosta.

– Valeuutisten ja valkoisten ylivaltaa kannattavien kuningas FN:n kokouksessa… Miksi en ole yllättynyt? Nimi voi muuttua, mutta poliittinen linja ei, sanoi presidentti Emmanuel Macronin Tasavalta liikkeellä -puolueen puheenjohtaja Christophe Castaner.

”FN on kasvanut aikuiseksi”

FN:n johtaja Marine Le Pen puhuu huomenna. Samalla hänen odotetaan paljastavan puolueen uuden nimen.

Le Penin mukaan FN tarvitsee uuden nimen, sillä se on kasvanut aikuiseksi ja on nyt valmis johtamaan maata. Le Pen sanoi televisiohaastattelussa, että puolueen luonne on muuttunut nuoresta protestiliikkeestä ensin oppositiopuolueeksi ja viimein hallituskypsäksi puolueeksi.

FN:n suosio on ollut laskussa viime vuoden vaalitappioiden jälkeen. Ensin Le Pen kärsi viime kevään presidentinvaaleissa kirvelevän tappion Macronille. Myös kesällä järjestetyt parlamenttivaalit olivat puolueelle pettymys: se sai vain kahdeksan paikkaa, kun tavoitteena oli 15.

Le Pen hakee puoluekokouksessa Lillessä kolmatta kautta puolueen johdossa. Haastajia hänelle ei ole.

