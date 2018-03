Trumpin kabinetin pestit lyhytaikaisia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei epäröi, jos lähipiirissä löytyy luottamuspulaa. Ensimmäisen virkavuotensa aikana Trump on vaihtanut kabinettiväkeään enemmän kuin yksikään toinen presidentti ennen häntä.

Viimeksi sai lähteä ulkoministeri Rex Tillerson. Perinteistä republikaanilinjaa edustaneen Tillersonin tilalle nousee tiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo. Hänet tunnetaan myös karskina sotilaana panssarivaunu-upseeriuransa vuoksi.

Ulkoministeri Rex Tillersonin potkut eivät tulleet varsinaisesti yllätyksenä.

Yleisesti oli tiedossa, että presidentillä ja ulkoministerillä oli näkemyseroja. Ulkoministeri on antanut lausuntoja, joissa hän on puolustanut perinteistä ulkopoliittista linjaa, kun taas presidentti ajaa vahvasti Amerikka ensin -linjaansa.

Tillerson on muun muassa kannattanut pysymistä Pariisin ilmastosopimuksessa ja Iranin ydinohjelmasopimuksessa. Hän on myös arvostellut tiukasti Venäjää, missä Trump taas on ollut varovainen.

Jälkikäteen arvioituna Tillerson sai jatkaa jopa hämmästyttävän kauan Trumpin hallinnossa.

Myös presidentti Trumpin tärkeiden avustajien pestit ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Ei ollut odottamatonta, että viestintäpäälliköt ovat vaihtuneet moneen kertaan, mutta esimerkiksi luottomiehenä ja ykkösstrategina pidetyn Steve Bannonin nopea lähtö tuli yllätyksenä.

Lisää on todennäköisesti luvassa. Trump sanoi, että nyt hänellä on lähes haluamansa kaltainen kabinetti. Ei siis kuitenkaan vielä ihan täysin.

Ensimmäinen vuosi on näyttänyt, että uusillakin luottohenkilöillä lähtö on nopea, jos suhteisiin tulee säröjä.

Muulle maailmalle jatkuvat henkilövaihdokset ovat hankalia. Se tekee Yhdysvaltain toiminnasta entistä vaikeammin ennakoitavaa.

Erityisen tärkeiden kysymysten edessä ollaan juuri nyt, kun Trump on lietsomassa kauppasotaa suojatulleilla. Vaarallisilla vesillä liikutaan myös Korean niemimaalla, kun Trump tapaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin.

Kahden arvaamattoman johtajan tapaamista seurataan maailmalla huolestuneena.