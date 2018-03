Trumpin kampanjaa auttanut analyysiyhtiö keräsi ja jakoi käyttäjätietoja luvatta – Facebook antoi lemput

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjaa avustanut tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analytica on jäänyt kiinni kymmenien miljoonien käyttäjätietojen luvattomasta keräämisestä Facebookissa. Facebook ilmoitti sulkeneensa yhtiön tilin, koska se oli rikkonut yhteisöpalvelun käyttäjäehtoja luovuttamalla tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Keräämisen paljastivat yhteisessä raportissaan sanomalehdet New York Times ja Guardian. Lehtien mukaan Cambridge Analytica keräsi 50 miljoonan Facebookin käyttäjän tiedot tarjoamalla ”thisisyourdigitallife” -nimistä persoonallisuustestiä, jota mainostettiin psykologien käyttämäksi. Noin 270 000 ihmistä latasi ja asensi testisovelluksen, joka keräsi tiedot käyttäjien kotipaikasta ja tykkäyksistä.

– Sovellus keräsi kuitenkin tiedot myös testattujen henkilöiden Facebook-kavereista, jolloin tietoa kertyi kymmenistä miljoonista ihmisistä, Guardian kirjoitti.

Cambridge Analytica sai 15 miljoonan dollarin rahoituksen amerikkalaismiljardööri Robert Merceriltä, joka on merkittävä republikaanien rahoittaja. Guardianin mukaan yhtiötä johti siihen aikaan Steve Bannon, joka sai myöhemmin potkut tehtävästään Trumpin päästrategina.

Cambridge Analytican palveluja käytettiin presidentti Trumpin vaalikampanjassa toissa vuonna. Sen Britannian-yhtiö oli mukana brexitin puolesta työskennelleessä Leave.EU-kampanjassa. Britannian parlamentissa on aloitettu tutkimus yhtiön toiminnasta.

Tietoja ei poistettu lupauksista huolimatta

Facebook sulki Cambridge Analytican tilin lisäksi muitakin. Jäihin menivät samalla CA:n emoyhtiö Strategic Communication Laboratoriesin tili, samoin kuin Cambridgen yliopiston psykologi Aleksandr Koganin ja Eunoia Technologies -yhtiötä pyörittävän Christopher Wylien tilit.

– Vuonna 2015 meille kävi selväksi, että Kogan oli valehdellut meille ja rikkonut käyttäjäsääntöjämme luovuttamalla Facebook-kirjautumisen kautta kerättyjä tietoja SCL/Cambridge Analytica -yhtiölle, joka tarjoaa poliittisia, hallinnollisia ja sotilaallisia palveluja ympäri maailman, Facebook totesi lausunnossaan.

Wylie paljasti myöhemmin itse tietojen keruun.

– Me käytimme Facebookia hyväksemme kerätäksemme miljoonien ihmisten profiilit. Ja me rakensimme malleja, joiden avulla me käytimme näitä tietoja hyväksi ja otimme kohteeksi heidän syvimmät pelkonsa. Tämä oli koko yhtiön perusta, Wylie kertoi.

Facebook sanoo poistaneensa sovelluksen palvelusta vuonna 2015, kun väärinkäyttö paljastui. Kogan ja muut vakuuttivat, että kerätty tieto oli poistettu.

– Äskettäin saimme tietoomme, että toisin kuin väitettiin, kaikkia tietoja ei poistettu. Selvitämme näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Jos se on totta, on tämä uusi vakava rikkomus, Facebookin varatoimitusjohtaja Paul Grewal totesi.

New York Timesin mukaan osa tiedoista on edelleen netissä.

STT

