Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja vaihtoon – McMasterin korvaa entinen YK-suurlähettiläs Bolton

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut korvaavansa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa H.R. McMasterin Yhdysvaltain entisellä YK-suurlähettiläällä John Boltonilla. Trump kertoi asiasta Twitterissä.

Trump kirjoitti tviitissään olevansa erittäin kiitollinen McMasterille tämän tekemästä erinomaisesta työstä.

– (Hän) tulee aina olemaan ystäväni, Trump jatkoi.

Valkoisen talon edustajien mukaan Trump ja McMaster ovat keskustelleet asiasta viime viikkoina, uutisoivat CNN ja New York Times. New York Timesille asiaa kommentoineiden viranomaisten mukaan päätös McMasterin astumisesta syrjään oli yhteinen.

– Olen kiitollinen presidentti Donald Trumpille mahdollisuudesta palvella häntä ja kansakuntaamme kansallisen turvallisuuden neuvonantajana, CNN puolestaan kertoo McMasterin sanoneen tiedotteessa.

USA Todayn mukaan Trump hyväksyi McMasterin eropyynnön torstaina.

Washington Post uutisoi viime viikolla lähdetietojensa pohjalta, että Trump on päättänyt vaihtaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa. Lehti kertoi tuolloin, että lähteiden mukaan Trump ei ollut ikinä tullut henkilökohtaisesti toimeen McMasterin kanssa. Valkoinen talo kommentoi uutista sanomalla, että presidentillä ja McMasterilla on hyvä työsuhde.

Bolton aloittaa uudessa tehtävässään ensi kuun alussa

Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi nouseva Bolton erosi tehtävästään Yhdysvaltain YK-suurlähettiläänä vuoden 2006 joulukuussa. Hänet nimitti tehtävään vuoden 2005 elokuussa silloinen Yhdysvaltain presidentti George W. Bush.

Bush nimitti Boltonin YK-suurlähettilääksi väliaikaisesti, kun kongressi ei ollut koolla. Väliaikainen nimitys olisi rauennut kongressin päättäessä istuntokautensa. Bush yritti nimittää Boltonin vakinaisesti suurlähettilääksi, mutta nimitys juuttui senaatin ulkoasiainvaliokuntaan.

Kovasanaiseksi kuvailtu Bolton on toiminut myös useissa eri tehtävissä Yhdysvaltojen ulko- ja oikeusministeriöissä. Vuosina 2001-2005 hän toimi asevalvonnasta ja turvallisuuspolitiikasta vastaava apulaisministerinä. Hän on kannattanut sotilaallisia toimia Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan, BBC kertoo.

Bolton on myös muun muassa toiminut Fox News -kanavan kommentaattorina, Washington Post kertoo.

Trumpin mukaan Bolton aloittaa uudessa virassaan ensi kuun 9. päivänä. Tulevaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa pidettiin myös vahvana vaihtoehtona Trumpin hallinnon ulkoministeriksi, mutta tehtävään valittiin sittemmin erotettu Rex Tillerson.

STT

