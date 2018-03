Tuleeko Louhimies paikalle? Miten yleisö reagoi mahdollisiin palkintoihin? Elokuva-alan Jussi-gaala on erityishuomion kohteena

Kotimaisen elokuva-alan Jussi-palkinnot jaetaan tänään Helsingissä. Mielenkiinto kohdistuu itse palkintojen ohella siihen, miten ohjaaja Aku Louhimieheen liittyvä kohu näkyy gaalassa.

Yle kertoi maanantaina, että useat Louhimiehen alaisuudessa työskennelleet naisnäyttelijät syyttävät tätä alistavien ja nöyryyttävien metodien käyttämisestä. Louhimies on pyytänyt toimintaansa anteeksi sekä Facebookissa että Ylen A-studiossa.

– Olen pahoillani siitä, että olen ollut ohjaaja, jolle ei ole voinut puhua. Jolle ei ole voinut sanoa, että ei tehdä näin, Louhimies sanoi maanantaina A-studiossa.

Louhimiehen ohjaama miljoonayleisön kerännyt Tuntematon sotilas on saanut kymmenen Jussi-ehdokkuutta yhdeksässä eri kategoriassa. Louhimies itse on ehdolla kolmessa kategoriassa: Tuntemattoman kohdalla parhaasta ohjauksesta ja tuottajan ominaisuudessa parhaasta elokuvasta sekä Ikitien kohdalla parhaasta käsikirjoituksesta.

Tuntematon on ehdolla myös muun muassa parhaan miespääosan (Eero Aho) sekä parhaan miessivuosan (Jussi Vatanen ja Aku Hirviniemi) kategorioissa.

Ikitie kahmi eniten Jussi-ehdokkuuksia, peräti 13.

Äänestys Jussi-palkinnoista päättyi jo viime viikolla, joten tämänviikkoinen kohu ei ehtinyt vaikuttaa siihen. Gaalan järjestävä Filmiaura on ilmoittanut, ettei Louhimies-kohu varsinaisesti vaikuta gaalan sisältöön.

Vielä ei ole tiedossa, aikooko Louhimies tulla gaalaan paikalle ja ottaa vastaan mahdollisia palkintoja.

Viime syksynä Yhdysvalloista alkaneen ja elokuva-alaakin vahvasti koskettaneen #metoo-kampanjan pitäisi joka tapauksessa näkyä gaalassa vahvasti. Filmiaura on toivonut, että kaikki jotka haluavat tukea tasa-arvoa sekä seksuaalisen häirinnän ja vallan väärinkäytön lopettamista elokuva-alalla, kantaisivat Jussi-gaalassa valkoista nauhaa tai rusettia.

Kannanottoja tasa-arvon puolesta lienee Oscar-gaalan tapaan luvassa myös palkinnonsaajien puheenvuoroissa. Huomio kiinnittyy myös siihen, miten gaalayleisö reagoi, jos Louhimies voittaa esimerkiksi parhaan ohjaajan palkinnon.

STT

Kuvat: