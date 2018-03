Tulli käräytti 74 kiloa marihuanaa salakuljettaneen ringin

Noin 1,4 miljoonan euron arvosta marihuanaa salakuljettanut rinki on jäänyt kiinni Tullin tutkinnassa. Tulli kertoo, että 74 kiloa huumetta maahan tuonut organisaatio jäi kiinni helmikuun alussa.

Tulli epäilee kuutta, pääosin muualla kuin Suomessa asuvaa ulkomaalaistaustaista miestä useista törkeistä huumausainerikoksista. Juonessa oli mukana turkulainen mies, jonka oli määrä kaupata huumeita Turun seudulla. Esitutkinnan yhteydessä tehtiin kotietsintä, jossa löytyi kannabiksen kotikasvattamo, hieman yli kilo kuivattua marihuanaa sekä useita kannabiskasveja.

Esitutkinnassa selvisi, että organisaation jäsenet kuljettivat suuria määriä marihuanaa Helsingin ja Tornion kautta. Marihuanaa tuotiin maahan myös postikuriirifirman rahtilähetyksenä Etelä-Euroopasta. Erien koot vaihtelivat kolmesta aina 21 kiloon. Organisaation päätoimija oli Tullin mukaan värvännyt salakuljettajiksi taloudellisesti heikossa asemassa olevia henkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa rikostaustaa.

Koko organisaatio paljastui helmikuussa, kun Tulli otti kiinni organisaation päätoimijan ja toisen epäillyn Kaarinassa suuren huumausaine-erän luota. Epäillyistä neljä on edelleen tutkintavankeudessa. Esitutkinta on loppusuoralla, ja sen valmistuttua asia siirtyy syyttäjälle Lounais-Suomen syyttäjänvirastoon.

