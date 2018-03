Tulli varoittaa – ulkomailta tilattu polkupyörä voi tulla yllättävän kalliiksi

Ennen kuin tilaa polkupyörän tai sen osia ulkomailta, kannattaa tarkastaa tullimaksut sekä maa, jossa pyörä on valmistettu. Tulli varoittaa, että tullien ja verojen jälkeen polkupyörän hinta voi olla jopa yli kaksinkertainen nettikaupan hintaan verrattuna.

Kiinasta, Sri Lankasta, tietyistä muista Aasian maista ja Tunisiasta lähetetyistä polkupyöristä sekä Kiinasta lähetetyistä polkupyörien osista voi joutua maksamaan polkumyyntitullia mahdollisen yleisen tullin ja arvonlisäveron lisäksi.

Tavaran valmistusmaa merkitsee enemmän kuin tilausmaa. Polkumyyntitulli tulee asiakkaan maksettavaksi, jos tuotteet lähetetään EU:n alueelle tullaamattomina.

– Jos et tiedä, mistä tavara sinulle lähetetään tai mikä on polkupyörän alkuperämaa, selvitä se myyjältä, Tulli neuvoo.

