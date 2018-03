Tuomas Kari suunnistaa nyt tiedekartalla

– Tärkeintä on löytää asia, joka kiinnostaa itseä. Aina kannattaa yrittää: on parempi katua tehtyjä valintoja kuin mahdollisuuksia, joita ei koskaan uskaltanut ottaa, Tuomas Kari muotoilee vastausta kysymykseen, mikä on elämän, uran ja menestyksen kannalta oleellisinta.

Tuomas Kari otti suuntiman tieteeseen urheilusta, jossa oma leipälaji oli suunnistus.

– Angelniemen Ankkurin viestimenestykset suurviesteissä ovat jääneet urheilu-uralta parhaiten mieleen.

Salon Pahkavuoressa kasvanut ja Turun urheilulukiosta Jyväskylän yliopistoon lähtenyt Kari näki mahdollisuuden yhdistää liikunta tieteelliseen tutkimukseen. Karin tutkimuksellinen näkökulma pohjautuu tietojärjestelmätieteen opintoihin, ei niinkään liikuntatieteellisen puolen teorioihin.

Tiede- ja urheilumaailma eivät ole lopulta kaukana toisistaan. Menestys vaatii ahkeruutta ja itsekuria. Ja omia tavoitteita.

– Minulla on aina ollut vahva päämäärätietoisuus, tarve olla jossain hyvä ja kehittää itseä. Nyt toteutan näitä luonteenpiirteitä tiedemaailmassa, Kari sanoo.

Kari on kauppatieteiden tohtori, joka väitteli digitaalisten liikuntapelien käytöstä viime vuonna. Nyt Kari on ammattitutkija, jonka nimi löytyy yli 30 tieteellisestä julkaisusta ja joka tutkii digitaalisten liikuntapelien lisäksi liikunta-, terveys- ja hyvinvointiteknologiaa, itsensä mittaamista, pelillistämistä ja e-urheilua.

