Tuomiojan kritiikki saa ymmärrystä presidentti Niinistöltä: Jokainen on joutunut pohtimaan

Presidentti Sauli Niinistö sanoo ymmärtävänsä entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan (sd.) kritiikkiä venäläisdiplomaatin karkottamisesta.

Kritiikki on Niinistön mukaan ymmärrettävä, koska itse kukin on joutunut pohtimaan asiaa.

Suomi karkottaa yhden venäläisen diplomaatin vastalauseena Salisburyn hermomyrkkyiskusta, ja lähtee näin mukaan noin 20 EU-maan rintamaan. Tuomiojan mukaan hän ei olisi lähtenyt mukaan karkotuksiin niillä tiedoilla, joita hänellä on.

– Kyllä minä ymmärrän, että hän ajattelee sillä tavalla. Kyllä tätä jokainen on joutunut pohtimaan, Niinistö vastasi suomalaistoimittajille Brysselissä.

Venäjä oli yksi isoista keskustelunaiheista, kun Niinistö tapasi keskiviikkona kaupungissa EU:n johtoa.

Asemoitumisen takia Suomella ei hänen mukaansa ollut tarvetta lähteä Venäjän vastaisiin toimiin. Suomi on jo ennesään selvästi osa länttä, eikä tarvetta tai edes mahdollisuutta lisätodisteluille ole.

Niinistö toteaa, että päätös venäläisdiplomaatin karkottamisesta tehtiin poliittisen, ei rikosoikeudellisen arvion pohjalta.

– Täytyy pitää mielessä, että Eurooppa-neuvoston ja sitä seuranneet kansalliset käsittelyt eivät ole rikosprosessia tai oikeudenkäyntiä, vaan poliittista toimintaa. Tässä suhteessa ja näillä lähtökohdilla myös Suomen ratkaisu syntyi.

Presidentti tapasi keskiviikkona kolme EU:n johtajaa: komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, korkean edustajan Federica Mogherinin sekä parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin.

