Tuoreen tutkimuksen asuntolääkkeet: järkevämpi sääntely, tuetun asumisen kohdentaminen ja lisää markkinaehtoisuutta

Suomalaisten asumisen hintaa nostaa erityisesti kasvukeskuksissa suuri asuntokysyntä ja niukka tarjonta, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa asuntosijoitusyhtiöiden tuottojen ei sen sijaan havaittu olevan poikkeuksellisen korkeita suhteessa vertailtuihin toimialoihin.

Asuntotarjontaa voitaisiin lisätä muun muassa järkevöittämällä sääntelyä, kohdentamalla tuettua asumista sitä eniten tarvitseville sekä lisäämällä markkinaehtoisuutta, ehdotetaan Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä tutkimushankkeessa.

Tuettua asumista ennen kaikkea pienituloisille

Tutkimuksen mukaan asuntotarjontaa voisi kasvattaa lisäämällä markkinaehtoisuutta. Yksityisen pääoman ja sijoittajien kasvava mukanaolo vuokra-asuntomarkkinoilla ovat tutkimuksen mukaan lisänneet tarjontaa sekä edistäneet kilpailua.

Tuettua Ara-vuokra-asuntokantaa kannattaisi tutkimuksen mukaan kohdentaa ennen kaikkea pienituloisille ja muille ryhmille, joiden on vaikea vuokrata asuntoa vapaarahoitteisilta markkinoilta. Näin pienennettäisiin tuetun asuntokannan syrjäyttämisvaikutusta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuetun asuntotuotannon seurauksena vapaarahoitteinen asuntotarjonta on pienempi kuin se muutoin olisi.

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet -tutkimuksen taustalla on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksen tekijöitä ovat Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront ja Aalto-yliopisto.

STT

