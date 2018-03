Turkki aikoo laajentaa hyökkäystään kurdeja vastaan

Turkki aikoo laajentaa hyökkäystään Syyriassa vallatakseen lisää alueita kurdeilta, ilmoittaa presidentti Recep Tayyip Erdogan. Erdoganin mukaan operaatio jatkuu, kunnes kurdien hallitsemat alueet Turkin vastaisella rajalla on vallattu kokonaan.

Turkki ja sen liittolaiset valtasivat sunnuntaina kurdien YPG:n hallitseman Afrinin kaupungin. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä ja luonnehtii operaatiota terrorismin vastaiseksi taisteluksi.

Syyrian ulkoministeriö tuomitsi Turkin valtauksen ja vaati sitä vetämään joukkonsa pohjoissyyrialaisesta kaupungista.

– Syyria tuomitsee Turkin miehityksen Afrinissa ja siellä tehdyt rikokset ja vaatii miehitysjoukkoja vetäytymään heti, ministeriö sanoi.

Myös Yhdysvallat varoitti Nato-liittolaistaan Turkkia ja sanoi olevansa ”syvästi huolissaan” tiedoista, että Turkin hyökkäys johti siviilien joukkopakoon.

– Olemme myös huolissamme tiedoista, että Afrinissa on ryöstelty ja olemme ilmaisseet sen Turkin viranomaisille, sanoi ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert.

Nuori brittinainen kuoli taisteluissa

Afrinista käydyissä taisteluissa on kuollut myös kurdien joukoissa taistellut nuori brittinainen, ilmoitti kurdien naistaistelijoiden YPJ-järjestö. 27-vuotias Anna Campbell oli ollut YPJ:n riveissä Syyriassa jo lähes vuoden päivät, mutta hänet oli lähetetty eturintamaan vasta maaliskuussa.

Kurditaistelijoiden YPG- ja YPJ-joukkoihin on liittynyt satoja ulkomaalaisia taistelijoita. YPG:n mukaan ainakin kaksi muutakin ulkomaalaista taistelijaa on kuollut Afrinissa. Kaikkiaan kurdien taistelijoita on kuollut noin 1 500 Turkin tammikuussa alkaneen hyökkäyksen aikana.

STT

