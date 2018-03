Turkki pidätti neljä irakilaista epäiltynä suurlähetystöiskun suunnittelusta

Turkki on pidättänyt neljä henkilöä epäiltynä terrori-iskun suunnittelemisesta Yhdysvaltain Ankaran-lähetystöön, kertoo turkkilaislehti Hürriyet.

Kaksi pidätetyistä miehistä otettiin kiinni Samsunista Ankaraan matkalla olevasta linja-autosta ja kaksi Mustanmeren rannalla sijaitsevasta Samsunista. Pidätetyt ovat sanomalehden mukaan Irakin kansalaisia.

Yhdysvallat ilmoitti eilen sulkevansa Ankaran suurlähetystönsä maanantain ajaksi turvallisuusuhan vuoksi. Turvallisuusjärjestelyjä Ankarassa on tiukennettu ja suurlähetystö kehottaa ihmisiä pitämään matalaa profiilia, seuraamaan paikallista mediaa ja välttämään sekä ihmisjoukkoja että lähetystöä.

Aikaisemmin tänään Turkin poliisi pidätti Ankarassa 12 ihmistä epäiltynä yhteyksistä Isisiin. Pidätetyt ovat ulkomaan kansalaisia, jotka yrittivät rekrytoida ihmisiä liittymään äärijärjestöön, kertoo uutistoimisto Anadolu.

Pidätetyt ovat myös olleet yhteydessä ”konfliktialueilla” olevien ihmisten kanssa.

Pidätysmääräys on annettu yhteensä 20 ihmisestä.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mit-ve-emniyetten-operasyon-abd-buyukelciligine-saldiracaklardi-40761843

https://tr.usembassy.gov/security-alert-u-s-diplomatic-mission-turkey/

https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/ankarada-deas-operasyonu-12-gozalti/1079849

STT

Kuvat: