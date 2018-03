Turun elokuisen puukkoiskun käsittely alkaa käräjillä tänään

Turun viime elokuisen puukotusiskun oikeuskäsittely alkaa aamulla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Käsittely alkaa valmisteluistunnolla, jossa käydään läpi syytteet, asianosaisten vaatimukset ja vastaukset sekä riitaiset ja riidattomat seikat. Varsinainen pääkäsittely alkaa vasta huhtikuussa, jolloin oikeus kokoontuu Turun vankilassa.

Turvapaikanhakijana Suomeen tullut Abderrahman Bouanane puukotti elokuussa kymmentä ihmistä Turussa. Puukotuksissa kuoli kaksi naista sekä haavoittui kuusi naista ja kaksi auttamaan tullutta miestä.

Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta sellaisen yrityksestä. Hän on myöntänyt esitutkinnan aikana puukotukset poliisille, mutta ei ole ottanut kantaa terrorisminimikkeisiin.

Valmisteluistunnon myötä julkiseksi tulee syytteiden lisäksi myös poliisin esitutkinta-aineisto, joka valottanee tapahtumien kulkua ja Bouananen radikalisoitumista entisestään.

Bouanane oli hänelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen, eli hän toimi täydessä ymmärryksessä. Jos täydessä ymmärryksessä oleva tuomitaan murhista, rangaistus on lain mukaan elinkautinen.

Bouananelle tehdyn mielentilatutkimuksen tulokset julkaistiin käräjäoikeuden päätöksellä poikkeuksellisesti jo ennen valmisteluistuntoa.

STT kertoo syytetyn nimen poikkeuksellisen rikosepäilyn ja lukuisten silminnäkijähavaintojen vuoksi.

Ihannoi poliisin mukaan Isisiä

Syytettä kahden muun syyttäjän kanssa ajavan apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mukaan Bouananen tarkoituksena oli aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Esitutkinnan mukaan puukkoiskun tekijä ihannoi Isisiä ja näki itsensä Isisin sotilaana. Silminnäkijät kertoivat hänen huutaneen tapahtumien aikaan ”allahu akbar”, suomeksi käännettynä ”jumala on suuri”.

Bouanane kertoi itse poliisille aloittaneensa Isisin liittyvään materiaaliin tutustumisen noin kolme kuukautta ennen puukotuksia. Yhdeksi syyksi tekoonsa hän on sanonut länsiliittouman ilmaiskut Syyrian Raqqassa.

Bouananen olkalaukusta löytyi käsin kirjoitettu manifesti, jonka hän oli lukenut iskupäivänä Turun Brahenpuistossa videolle. Videon hän jakoi Telegram-pikaviestipalvelussa ennen tekoaan. Manifesti on poliisin mukaan useiden minuuttien mittainen julistus, jossa pohditaan vääräuskoisuutta ja oikeaoppisuutta ja sitä, kuka sortaa muslimeita.

Bouananea ja asianomistajia, eli esimerkiksi uhreja ja uhrien läheisiä, ei ole velvoitettu tulemaan valmisteluistuntoon henkilökohtaisesti.

STT

