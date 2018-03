Turun puukottaja kuulusteluissa: ”Olin syömässä jäätelöä, kun tunsin jotain muutosta sisälläni”

Turun puukottaja kertoi poliisin kuulustelussa, että henkilö hänen sisällään halusi puukottaa ihmisiä, kun taas toinen henkilö halusi estää teot.

– Sisälläni oli semmoinen, uhrit ei ollut valikoituja, mutta sisälläni oli sellainen henkilö, joka halusi tappaa ihmisiä, halusi iskeä sillä veitsellä, mutta toinen sisälläni halusi estää sen teon, Abderrahman Bouanane sanoi poliisin kuulustelussa esitutkintamateriaalin mukaan.

Kuulustelussa Bouanane puhui äidinkieltään arabiaa ja apuna oli tulkki.

Muutos sisällä tapahtui esitutkintamateriaalin mukaan Bouananen syödessä jäätelöä.

– Kävin jäätelökioskilla ja ostin jäätelön. Olin syömässä jäätelöä, kun tunsin jotain muutosta sisälläni. Sitten tapahtui mitä tapahtui.

”Allahu akbar -huuto poisti pelon ja antoi voimaa”

Bouanane kertoi poliisille huutaneensa ”allahu akbar”, suomeksi käännettynä ”jumala on suuri” puukottaessaan ihmisiä, koska huuto poisti hänen mukaansa pelon ja antoi voimaa.

Hän juoksi yhteensä 465 metriä ja puukotti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä. Kuulusteluissa Bouanane sanoi, ettei hän kohdistanut iskua tahallaan naisiin.

– Oliko se tarkoituksenmukaista, että niistä kymmenestä uhrista yhdeksän oli naisia?, kuulustelija kysyi.

– Ei ollut, Bouanane vastasi.

Nähtyään lopulta poliisiauton ja poliisin aseen kanssa Bouanane kertoi suojautuneensa viimeisen uhrinsa taakse. Hän sanoi esitutkintamateriaalin mukaan yrittäneensä lyödä naista veitsellä, jotta poliisit huomaisivat ja ampuisivat hänet.

– Mä olin kääntämässä siellä ja ihmisiä oli juoksemassa minun perään. Kun minä näin poliisiauton kääntyvän minuun päin, niin ajattelin, että he ovat pidättämässä minua. Käänsin, sain yhden vanhan naisen kiinni, otin vanhan naisen kiinni, että poliisi ampuu minut kuoliaaksi.

Naisen valahdettua maahan poliisi ampui Bouananea reiteen, esitutkintamateriaalista selviää. Poliisi on aiemmin kertonut, että Bouanane oli valmistautunut kuolemaan marttyyrina.

Puukottajaa syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta sellaisen yrityksestä. Asian valmisteluistunto alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kertoi katsoneensa yöllä uutisen Raqqan iskusta, jossa kuoli paljon lapsia

Poliisin mukaanBouanane sanoi syyksi puukotuksille syyttömien ihmisten tappamisen Syyrian Raqqassa ja Irakin Mosulissa. Hän sanoi kokeneensa, että koko maailma oli shariaa, islamin lakia vastaan.

Syytetty kertoi kuulustelussa nähneensä juuri uutisista Raqqaan kohdistuvan iskun, jossa kuoli paljon lapsia.

– Lentokoneet ja armeijan koneet hyökkäsivät siellä, ne tuhosivat rakennuksia sillä alueella. Uhreja oli paljon, myös lapsia, ja samana yönä olin katsonut uutisia ja katsoin mitä tapahtui.

Bouanane kertoi kuulustelussa kokeneensa, että ihmiset tunsivat myötätuntoa Barcelonan iskun uhreja kohtaan, mutta ei Syyriassa kuolleita kohtaan. Barcelonan terrori-isku tapahtui vain päivää ennen Turun puukotusta.

– Huomasin, että heillä oli myötätuntoa Barcelonan tapahtumiin, mutta ei välittäneet, mitä on tapahtunut Syyriassa. Olen seurannut periaatteessa koko ajan, miksi nämä lapset kuolivat, koska he haluavat vain käyttää islaminuskontoa.

Bouanane kertoi kuulustelussa pohtineensa uutisen nähtyään sitä, miksi päivittäin syyttömiä kuolee vain sen takia, että he haluavat käyttää sharian lakia.

– Sekö oli se syy, eli se mitä kerroit äsken, niin se on se syy, miksi päädyit näihin väkivallantekoihin?, kuulustelija kysyi.

– Siellä sijaitsi se syy, Bouanane vastasi.

