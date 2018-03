Tusk nostaa venäläisagentin murhayrityksen EU-huippukokouksen asialistalle

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk nostaa venäläisagentti Sergei Skripalin murhayrityksen Britanniassa ensi viikon EU-huippukokouksen asialistalle.

Tusk pitää todennäköisenä, että Venäjä on murhayrityksen takana. Murhayritys on Tuskin mukaan ”raakalaismainen hyökkäys”.

Tusk ei halunnut vielä arvioida EU:n mahdollisia vastatoimia Venäjälle vaan halusi ensin odottaa Britannian ehdotusta mahdollisiksi vastatoimiksi.

Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julistamat teräs- ja alumiinitullit nousevat Tuskin mukaan huippukokouksen asialistalle. Tuskin mukaan tuontitullit ovat ”paha merkki” transatlanttisille suhteille.

– Kauppasodan lietsomisen sijaan meidän tulisi tähdätä syvempään yhteistyöhön, Tusk sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Tusk toivoi, että EU lukeutuu niihin Yhdysvaltojen läheisimpiin ystäviin, jotka Trumpin mukaan jäävät teräs- ja alumiinitullien ulkopuolelle.

Tuskin mukaan myös Skripalin murhayrityksen pitäisi osaltaan tiivistää EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä.

– Tällaisessa tilanteessa vastauksena ei pitäisi olla transatlanttista kinastelua, vaan transatlanttista yhtenäisyyttä, Tusk sanoi.

Tusk vieraili keskiviikkona Helsingissä ja keskusteli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa ajankohtaisista EU-asioista.

Helsingin-vierailu on osa EU:n huippukokouksia johtavan Tuskin kierrosta jäsenmaiden pääkaupungeissa. 27 EU-maan odotetaan päättävän ensi viikon huippukokouksessa ensimmäisiä linjauksia uudesta suhteesta Britanniaan.

STT

