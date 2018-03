Tutkimus: Sateenkaariperheissä pelätään, että lapsia kiusataan koulussa

Suurin osa sateenkaariperheistä on huolissaan lastensa kiusaamisesta koulussa, ilmenee Väestöliiton uudesta tutkimuksesta. Mahdollista kiusaamista pelkää yli neljä viidestä sateenkaariperheiden vanhemmista.

Lisäksi vanhemmista puolet arvioi, että lapset ovat kuulleet loukkaavia puheita perheestään. Puolet vanhemmista on myös huolissaan muiden suhtautumisesta perhettään kohtaan.

Tutkimuksen mukaan kiusaamista on kuitenkin vähemmän kuin sitä pelätään.

Kyselyn mukaan kiusaamista on kokenut usein tai joskus alle viidesosa sateenkaariperheiden 7-12-vuotiaista lapsista.

13-18-vuotiaista sateenkaariperheiden nuorista kiusaamista on kokenut viime vuoden aikaa noin kolmasosa.

Erään nuoren vanhempi kertoi, että lapsen mukaan tämän luokkatoveria oli kotona kielletty vierailemasta sateenkaariperheen luona.

– Yksi luokan tytöistä ei oikein enää saanut tulla meille, koska hänen äitinsä ei pitänyt ajatuksesta, että lapsemme on syntynyt kahden äidin perheeseen ja (yksi vanhemmista) on korjannut sukupuolensa, vastaaja kertoi.

Toinen mainitsi pitävänsä sateenkaariperheiden kiusaamisena myös sitä, miten julkista keskustelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksista käydään.

– Sateenkaariperheiden lapset joutuvat kohtamaan melko paljon julkista kiusaamista, ääriryhmien ja poliitikkojen ja heidän pienen piirin kommenttejaan toistavan median taholta, hän kertoi.

– Myös median harrastamat ”suuret homoillat”, joissa ihmisoikeudet ja mielipiteet asetetaan vastakkain, ovat julkista kiusaamista. Kenenkään olemassaolo ei ole mielipidekysymys.

Isovanhemmat pistäneet välejä poikki sateenkaariperheisiin

Kyselystä ilmenee myös, että sateenkaariperheiden vanhemmilla on keskimäärin etäisemmät suhteet omiin ja puolison vanhempiin kuin valtaväestön aikuisilla.

Neljäsosa sateenkaariperheiden isovanhemmista suhtautuu kielteisesti jälkeläisensä sateenkaariperheeseen, kertoo tutkija Kia Aarnio.

– Osa isovanhemmista on katkaissut suhteet perheeseen, Aarnio sanoo.

Väestöliiton tutkimukseen osallistui 80 sateenkaariperheen vanhempaa, jotka vastasivat kysymyksiin jokaisen 7-18-vuotiaan lapsensa osalta erillisellä lomakkeella. Tietoja saatiin yhteensä 103:sta sateenkaariperheen lapsesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus oli Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishanke ja ensimmäinen kerta, kun suomalaisten sateenkaariperheiden perhesuhteita ja lasten hyvinvointia on selvitetty kyselyillä.

