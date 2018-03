Työvoimapula yhä laajempaa – kymmeniin ammatteihin kaivataan tekijöitä

Työvoimapula on Suomessa yhä laajempaa, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ammattibarometrista.

Barometrin mukaan valtakunnallisiksi työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 40 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 24.

Suurinta pulaa on barometrin mukaan rakennusalan työnjohtajista. Rakennusalalla on pulaa myös rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä. Suurinta pula on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Myös sosiaali- ja terveysalalla on lukuisia ammatteja, joissa on työvoimapulaa. Yleisintä sote-alan työvoimapula on ylilääkärien, erikoislääkärien, yleislääkärien ja sosiaalityön erityisasiantuntijoiden kohdalla.

Barometrin mukaan sosiaali- ja terveysala ei enää korostu pula-ammattien listalla samalla tavalla kuin aiemmin. Pula-ammattien lista on monipuolistunut ja listan kärkeen on noussut myös ammatteja teollisuuden alalta. Pulaa on muun muassa konetekniikan erityisasiantuntijoista sekä sähkö- ja automaatioinsinööreistä.

Sihteereistä ylitarjontaa

Samaan aikaan niiden ammattien määrä, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt selvästi. Barometrin mukaan ylitarjonta-ammatteja on nyt 30, kun vuotta aikaisimmin niitä oli 44.

Ylitarjontaa työvoimasta on erityisesti yleissihteerin ammatissa, ja tämä koskee koko maata. Barometrin mukaan yleissihteerien tilanne on jatkunut tämänkaltaisena jo vuosia.

Uusina ammatteina barometrin ylitarjontalistan kärkeen ovat nousseet käytön tukihenkilöt, konepuusepät, pankki- ja muut toimihenkilöt sekä koulunkäyntiavustajat.

STT

