Tyttö tuli! – Ruotsin prinsessa Madeleine sai kolmannen lapsensa

Ruotsin prinsessa Madeleine on saanut kolmannen lapsensa. Pieni tyttö syntyi varhain perjantaina. Ruotsin hovin mukaan tytöllä on painoa lähes 3,5 kiloa ja pituutta 50 senttiä.

Hovi kertoi sekä äidin että lapsen voivan hyvin. Lapsi syntyi Danderydin sairaalassa Tukholmassa.

Prinsessan puoliso Chris O’Neill oli mukana sairaalassa. Sanomalehti Expressenin mukaan perhe pääsi vielä samana päivänä sairaalasta kotiin.

Ruotsin hovi julkaisi myös kuninkaallisen perheen uudesta tulokkaasta kuvan. Kuvan oli ottanut pienokaisen isä O’Neill.

Pariskunnalla on entuudestaan kaksi lasta, 4-vuotias prinsessa Leonore ja 2-vuotias prinssi Nicolas.

– Olemme todella iloisia perheenlisäyksestä ja siitä, että Leonore ja Nicolas saavat kauan odotetun sisaruksen. He odottavat uuden siskonsa tapaamista, O’Neill kertoi tuoreeltaan.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia keskeyttivät lomansa Sveitsissä ja palasivat Ruotsiin katsomaan seitsemättä lastenlastaan, kertoi Expressen.

https://www.expressen.se/nyheter/kungligt/har-ar-chris-bild-pa-nya-prinsessan/

https://www.expressen.se/nyheter/kungen-och-silvia-avbryter-semestern-flyger-hem/

STT

