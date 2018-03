Uberin itseohjautuva auto ajoi naisen hengiltä

Taksiyhtiö Uberin itseohjautuva auto on ajanut naisen hengiltä Arizonan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Auto oli itseohjautuvassa tilassa, mutta kyydissä oli myös kuljettaja. Turmassa auto ajoi kadulla kävelleen naisen päälle Tempen kaupungissa. Tempen poliisin mukaan nainen oli ylittänyt katua, mutta ei kulkenut suojatiellä, kertoi New York Times.

Uhri loukkaantui vakavasti ja kuoli myöhemmin sairaalassa.

Uberin edustaja pahoitteli tapahtunutta syvästi ja ilmoitti yhtiön tekevän yhteistyötä viranomaisten kanssa onnettomuuden tutkinnassa. Lisäksi Uber ilmoitti keskeyttävänsä kaikki kokeilunsa itseohjautuvilla autoilla.

Yhtiöllä on ollut testitoimintaa Arizonassa, Pittsburghissa sekä Kanadan Torontossa. Ainakin Kalifornia on suunnitellut sallivansa itseohjautuvien autojen testaamisen ilman ratin takana istuvaa kuljettajaa.

https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

STT

