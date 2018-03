Ugandan turvallisuuspalvelu: Suomalaismiehen hotellin turvakameran nauhaa oli peukaloitu

Ugandassa kuolleen suomalaismiehen käyttämän hotellin turvakameran nauhaa oli peukaloitu, tiedottaa Ugandan turvallisuuspalvelu ISO. Asiasta uutisoi tiistaina paikallinen Soft Power -sivusto.

– Pearl of Africa -hotellin turvakameran kuvaa oli manipuloitu tutkimusten johtamiseksi harhaan, sanoi ISO:n everstiluutnantti Joseph Aliganyira.

Tiedostustilaisuudessaan ISO myös kyseenalaisti liikemiehen kuoleman poliisitutkinnan tuloksia. Turvallisuuspalvelu epäilee esimerkiksi julki tuotua suomalaismiehen kuolinsyytä.

Soft Powerin mukaan kuolleen suomalaisen ystävät ja perhe ovat kertoneet, että hänen ei tiedetä käyttäneen huumeita. Ugandassa tehdyssä ruumiinavauksessa miehen ruumiista löytyi kokaiinia ja hyönteismyrkkyä.

Nauhoitteelle lisätty ihmisiä

Soft Powerin mukaan hotellin turvakameran väärennetylle nauhoitteelle on lisätty hahmoja ja poistettu yksityiskohtia. Sivuston mukaan yksi lisätyistä hahmoista esittäisi suomalaismiestä.

Turvallisuuspalvelun esittämistä epäilyistä uutisoi Suomessa ensin Yle.

Kiistaan todisteiden aitoudesta voi liittyä sekin, että Ugandassa turvallisuuspalvelu ja poliisi käyvät valtataistelua.

Suomalaismies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Kampalassa helmikuun alussa. Miehen kanssa matkalla olleelta entiseltä kokoomuksen viestintäministeriltä Suvi Lindéniltä on penätty selitystä siitä, mitä hän teki Ugandassa. Lindén on ollut julkisuudessa niukkasanainen.

Tapaukseen liittyvissä tutkimuksissa kävi Suomessa ilmi, että Kampalassa kuollut mies oli saanut asetarvikeyhtiö Patrian myyntipäälliköltä luvan jakaa yhtiön esitteitä matkallaan. Patria ilmoitti tiukentavansa prosessejaan Uganda-jupakan seurauksena. Kolme yhtiön edustajaa on eronnut tapauksen johdosta.

https://www.softpower.ug/iso-disputes-police-report-on-europeans-murder-says-cctv-footage-was-doctored/

https://yle.fi/uutiset/3-10104836

STT

Kuvat: