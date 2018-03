Unkari valmistautuu vaaleihin

HEIKKI KOSKI. Palasin joitakin päiviä sitten Budapestista ja Debrecenistä. Kymmenmiljoonaisessa Unkarissa valmistaudutaan huhtikuussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Valta ei vaihdu, hajanainen oppositio ei kykene vakavasti haastamaan vallassa olevaa pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puoluetta.

Unkarin tilanne on hämmentävä. Siellä on mielipidetiedustelujen mukaan hyvin EU-myönteinen kansa. Samanaikaisesti kansan tukema Orbánin hallitus on kaikkein EU-kriittisin.

Ei hallituskaan halua erota EU:sta. Merkittävänä syynä ovat Unkarin saamat laajat EU-tuet. Ne ovat asukasta kohti laskettuina EU:n suurimpia. Nykyinen käytäntö jatkuu vuoteen 2020 saakka, joten ainakin siihen asti kannattaa pysyä ruodussa. Tällä hetkellä Unkarin talous kasvaa ja työttömyys on eurooppalaisittain kohtuullisen alhaisissa lukemissa.

Orbánin ”epäliberaalin demokratian” on ollut vaikea omaksua kaikkia EU:n arvoja. Jos kuulutaan yhteisöön, arvoperusta on yhteinen. Siinä Unkari ja Puola ovat poikenneet omille teilleen. Unkaria ja Puolaa erottaa kuitenkin suhde Putinin Venäjään, jonka kanssa Unkari pyrkii läheiseen yhteyteen, Putinkin vierailee Unkarissa pari kertaa vuodessa, kun taas Puola nojaa mieluummin amerikkalaisiin.

Orbánin malli on herättänyt kiinnostusta itäisen Keski-Euroopan maissa, koska populistissävyiset puheet, poliittisen kilpailun rajoittaminen yksipuolisten tiedotusvälineiden avulla ja ulkoisten viholliskuvien luominen (EU ja sen pakolaispolitiikka) auttavat vaalivoittoon poliittisia uudistuksia varmemmin.

Se, missä Unkari ja muut ns. Visegrad-maat Tšekki, Slovakia ja Puola ovat vahvimmin vastaan EU-linjauksia, on pakolaispolitiikka. Rakentamalla muurin Serbian rajalle ja noudattamalla tylyä pakolaiskohtelua Unkari ei ole osoittanut solidaarisuutta sen paremmin turvapaikan hakijoita kuin heitä vastaanottavia muita EU:n jäsenmaita kohtaan.

Huhtikuun vaalituloksissa on epävarmaa vain äänestysprosentti ja se, kuinka korkealle Fideszin kannatus yltää: riittääkö 50 prosenttia vai lähennytäänkö suurinta puoluetta suosivan vaalijärjestelmän avulla kahta kolmannesta. Unkarin politiikka siis jatkuu entisellään.

Myönteistä on, että Fidesz ja Orbán ovat pysäyttäneet äärioikeistolaisen Jobbikin kasvun kymmenen prosentin tietämiin. Se on kuitenkin tapahtunut osin omimalla Jobbikilta asialistan.

Suomen ja Unkarin välisestä erityissuhteesta ei enää oikein voi puhua. Virallinen kanssakäyminen Unkarin kanssa on vähentynyt. Unkarissakaan ei koeta tarvetta aiemmin niin ainutlaatuiseen kulttuuriseen erityissuhteeseen, jopa kielisukulaisuuskin on toisinaan asetettu kyseenalaiseksi.

Suomi tuli mainiosti toimeen kommunistisen Unkarin kanssa vuosikymmeniä. Kyllä meidän pitäisi selviytyä myös tämän nykyisen Unkarin kanssa, vaikka emme hyväksyisikään sen politiikkaa.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.