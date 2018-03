USA:n taloutta uhkaavat samanaikaisesti ylikuumeneminen ja kauppasota

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin oppikirjojen vastainen talouspolitiikka on aiheuttanut tilanteen, jossa maan taloutta uhkaavat samanaikaisesti liian kiihkeä talouskasvu ja kasvun hidastuminen

Liian kiihkeäksi kasvu saattaa yltyä siksi, että Trump ja hänen puolueensa republikaanit päättivät joulukuussa suurista veronalennuksista. Taloustieteen professori Alan Auerbach Kalifornian yliopistosta Berkeleystä pitää veronalennuksia elvytystoimena, jota ei olisi pitänyt tehdä aikana, jolloin talous oli jo valmiiksi kasvussa ja työttömyys alhaista.

Samaa mieltä on Committee for a Responsible Federal Budget -kansalaisjärjestön vanhempi varapuheenjohtaja Marc Goldwein.

– Ne (veronalennukset) olivat täsmälleen vääränlaista politiikkaa täsmälleen väärään aikaan, hän sanoo.

Hidastumisen vaara puolestaan johtuu kauppasodan uhasta. Mikäli Trumpin teräkselle ja alumiinille asettamat tullit saavat muut maat ryhtymään vastatoimiin, vaikutukset niin Yhdysvaltojen kuin koko maailman taloudelle voivat olla tuntuvat.

Auerbach on kuitenkin yhä toiveikas sen suhteen, että kauppasodalta voidaan välttyä.

– Trumpin arvaamattomuus ei ole vain sitä, että hän voi tehdä hulluja asioita, vaan myös sitä, että hän voi perua tekemänsä asiat huomenna tai vuoden päästä, hän huomauttaa.

