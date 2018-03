Useissa lukioissa tekniset ongelmat kiusasivat sähköistä yo-koetta pitkin päivää

Tekniset ongelmat kiusasivat tänään useaa lukiota ylioppilaskirjoitusten aikana aamulla ja päivällä. Aamulla neljällä lukiolla ympäri Suomen oli ongelmia koetehtävätiedostojen palvelimelle lataamisessa, mikä viivästytti kokeen alkamista. Ylioppilaskokeen tehtävät lähetetään kouluille digitaalisina paketteina usb-tikuilla.

Esimerkiksi Munkkiniemen yhteiskoulun lukiossa Helsingissä ylioppilaskokeen aloittaminen viivästyi teknisten ongelmien vuoksi reilulla tunnilla, kertoo rehtori Aki Holopainen.

– Viime kädessä ylioppilastutkintolautakunta rakensi meille kokonaan uuden paketin, joka sitten saatiin tänne ja koe käyntiin, Holopainen sanoo.

Ylioppilastutkintolautakunnan projektipäällikön Matti Latun mukaan aamun ongelmien syytä ei ole vielä saatu selville. Epäilys on kuitenkin se, että ongelmat liittyisivät tänään ylioppilaskirjoituksissa vuorossa olleiden vieraiden kielten pitkän oppimäärän aineistoon.

– Tällaista ei ole tapahtunut aiemmin. Kielissä on paljon ääni- ja videoaineistoa, ja epäilys on, että se on ehkä vaikuttanut siihen, että näitä tehtäväpaketteja ei ole saatu auki. Lukioiden palvelimet ovat olleet kunnossa ja meidän määräykset täyttäviä, joten on kiinnostavaa päästä nyt tutkimaan tätä, Lattu sanoo.

Päivällä palvelinongelmia

Päivän mittaan seitsemästä lukiosta otettiin ylioppilastutkintolautakuntaan yhteyttä palvelinongelmien vuoksi. Koulujen tuli vaihtaa käytössä ollut palvelin varapalvelimeen ja kokelaiden täytyi keskeyttää koe vaihdon ajaksi.

– Lukioissa valvojat tietenkin mittasivat siirron kestoa kelloilla, koska siihen kulunut aika hyvitetään eli oppilaiden koeaika pitenee, Lattu kertoo.

– Palvelimen uudelleenkäynnistys on ihan arkipäivää. Lukion valvojat harjoittelevat, että mitä kaikkea voi sattua, niin tämä on yksi niistä.

Lattu kertoi hieman kello viiden jälkeen perjantaina, ettei uusia ongelmia ollut enää ilmennyt palvelinongelmien jälkeen.

– Toki normaaleja kysymyksiä on tullut näiden tapausten lisäksi, joiden parissa on työskennelty enemmän. Ne ovat varmaan olleet lukioille todella kuumottavia. Mutta tiedossa ei ole, että yhtään koesuoritusta olisi kadonnut. Sehän on tärkeintä.

Kokonaan sähköiset kokeet ensi vuonna

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Tiina Tähkän mukaan jokaisella sähköisellä koekerralla tulee jonkin verran viivästyksiä ja yhteydenottoja eriasteisista ongelmista.

Tähkä muistuttaa, että lukioita on kaikkiaan 400 ja että ongelmia oli nyt vain muutamissa.

– On tyypillinen tilanne, että meille tulee muutama kymmenen yhteydenottoa kouluilta koepäivän aikana. Suurin osa tilanteista ratkaistaan kokelaan koneen vaihtamisella tai sitten koulussa kokeillaan uutta usb-tikkua, Tähkä kertoo.

Ylioppilaskokeet ovat muuttuneet digitaaliseen muotoon asteittain. Kokonaan sähköisiksi yo-kokeet muuttuvat keväällä 2019.

STT

Kuvat: