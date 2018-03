Uudessa äitiyspakkauksessa leggingsit ja huopatossut

Uudessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen korotus astuu voimaan huhtikuun alussa.

Äitiyspakkauksessa on nyt yhteensä 64 tuotetta, kun niitä viime vuonna oli runsaat 50. Jatkossa niiden määrää ei ole tarkoitus lisätä, vaan Kela aikoo parantaa pakkauksen laatua entisestään.

– Pakkaukseen toivotaan aika ajoin lisää kotimaisia tuotteita. Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan tuotteita tai niiden valmistajaa ei saa valita maan tai kansalaisuuden perusteella, etuuspäällikkö Johanna Aholainen kertoo tiedotteessa.

Tämän vuoden uutuuksia ovat muun muassa leggingsit. Lisäksi pakkauksesta löytyvät huopatossut, joihin on kuvioitu luvut 80 ja 100. Ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin 80 vuotta sitten, sillä laki äitiysavustuksesta säädettiin vuonna 1937. 100 viittaa taas viimevuotiseen itsenäisyyden juhlavuoteen.

Jakoon toukokuussa

Vanhaan tapaan uusia äitiyspakkauksia aletaan jakaa sitten, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun. Kela arvioi, että uutta pakkausta aletaan jakamaan toukokuussa. Uuden korotetun äitiysavustuksen saavat kaikki, joiden laskettu aika on aikaisintaan kesäkuun 1. päivänä.

Äitiyspakkauksen nimeä on pohdittu julkisuudessa. Viime vuoden lopussa Kela teki kyselyn äitiyspakkauksen nimen muuttamisesta, mutta lähes 60 prosenttia vastanneista halusi pitää nimen entisellään, joten nimeä ei muutettu.

STT

Kuvat: