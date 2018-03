Uusi lyssavirus löydetty lepakosta Leppävirralta – virus sukua rabiekselle

Suomessa on luultavasti löydetty aiemmin tunnistamaton lyssavirus. Viruksen geneettistä materiaalia eristettiin isoviiksisiippalepakosta, joka löytyi kuolleena Leppävirran Kotalahdelta viime kesänä, tiedottaa Evira.

Virus on nimetty Kotalahti-lepakkolyssavirukseksi (Kotalahti bat lyssavirus, KBLV).

– Kyseessä on siis aiemmin tunnistamaton virus. Se ei ole samaa tyyppiä kuin Turun seudulta ja Inkoosta vesisiipoista todetut lepakkolyssavirukset, sanoo erikoistutkija, eläinlääketieteen tohtori Tiina Nokireki Eviran virologian tutkimusyksiköstä tiedotteessa.

Virusta ei voitu eristää kokonaisuudessaan, koska lepakko oli hajoamistilassa kun se löydettiin, Evirasta kerrotaan. Virallisesti lyssavirus voidaan hyväksyä uudeksi lajiksi vain, jos siitä saadaan enemmän tietoa.

Löydöksestä on julkaistu vertaisarvioitu artikkeli tiedelehdessä Transboundary and Emerging Diseases.

Viruslöydös on Eviran mukaan harvinainen myös siksi, että juuri isoviiksilepakolla ei aiemmin ole todettu lyssavirustartuntoja.

Pieni riski ihmiselle

Lyssavirustartunta on lepakoilla harvinainen ja ihmisen riski saada tartunta on erittäin pieni.

– Monet lyssavirukset voivat kuitenkin aiheuttaa ihmisille rabieksen kaltaisen taudin. Ihmisillä, jotka eivät työssään tai harrastuksessaan ole tekemisissä lepakoiden kanssa, on erittäin pieni riski saada lepakosta lyssavirustartunta, sanoo Nokireki.

Lyssavirus on sukua rabiesvirukselle. Evira kehotta lepakon kanssa kosketukseen joutunutta ihmistä aina hakeutumaan lääkäriin, ellei ole varmaa, että lepakko ei ole purrut tai naarmuttanut ihmistä ja että limakalvoaltistusta ei ole tapahtunut. Lepakon puremaa ei välttämättä huomaa.

Evira kehottaa ihmisiä olemaan yhteydessä kunnaneläinlääkäriin, jos he törmäävät lepakkoon, jonka epäilevät sairastavan rabiesta. Kuolleet lepakot lähetetään aina Eviraan. Tässä tilanteessa Evira toivoo lepakoita Leppävirran alueelta.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.12833/full

STT

