Uusi lyssavirus löydetty lepakosta Leppävirralta

Suomessa on luultavasti löydetty aiemmin tunnistamaton lyssavirus. Viruksen geneettistä materiaalia eristettiin isoviiksisiippalepakosta, joka löytyi kuolleena Leppävirran Kotalahdelta viime kesänä, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Virus on nimetty Kotalahti-lepakkolyssavirukseksi.

Virusta ei voitu eristää kokonaisuudessaan, koska lepakko oli hajoamistilassa, kun se löydettiin. Virallisesti lyssavirus voidaan hyväksyä uudeksi lajiksi vain, jos siitä saadaan enemmän tietoa.

Lyssavirustartunta on lepakoilla harvinainen, ja ihmisen riski saada tartunta erittäin pieni. Lyssavirus on sukua rabiesvirukselle.

