Uusi-Seelanti haluaisi karkottaa venäläisiä vakoojia, mutta niitä ei löydy

Uusi-Seelanti on ilmoittanut, että se haluaisi karkottaa venäläisiä vakoilijoita vastalauseena ex-kaksoisagentin myrkytystapaukseen Britanniassa. Ongelmana on vain se, ettei saarivaltiosta ole löytynyt ketään karkotettavaa.

– Olemme tarkistaneet asian. Meillä ei ole peitetehtävissä toimivia venäläisiä maassa. Jos olisi, karkottaisimme heidät, vakuutti pääministeri Jacinda Ardern radiohaastattelussa.

– Kun maailmassa on koko joukko kansainvälisiä mielenkiinnon kohteita, en juuri ole yllättynyt siitä, ettei kaukainen Uusi-Seelanti ole heidän listansa kärjessä, pääministeri jatkoi.

Ardernin mukaan Uusi-Seelanti pohtii nyt muita toimia, joilla se voisi tukea kansainvälistä yhteisöä.

Australia karkottaa kaksi venäläisdiplomaattia – viikko aikaa lähteä maasta

Australia karkottaa kaksi venäläisdiplomaattia tuenosoituksena Britannialle. Australia on antanut venäläisdiplomaateille seitsemän päivää aikaa poistua maasta, pääministeri Malcolm Turnbull sanoi tiistaina.

Yli 20 maata karkottaa venäläisdiplomaatteja vastalauseena Britanniassa Salisburyssa tapahtuneelle hermomyrkkyiskulle. Venäläinen ex-kaksoisagentti tyttärineen myrkytettiin entisessä Neuvostoliitossa kehitetyllä hermomyrkyllä.

– Päätös heijastelee tämän shokeeraavan iskun luonnetta. Kyseessä oli ensimmäinen isku kemiallisilla aseilla Euroopassa sitten toisen maailmansodan, ja se tehtiin erittäin tappavalla aineella asutulla alueella vaarantaen lukemattomia ihmisiä, Turnbull perusteli Australian tekemiä karkotuksia.

Venäjä kiistää kaiken osallisuutensa iskuun. Se on sanonut vastaavansa karkotuksiin samalla mitalla.

