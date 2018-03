Uusi viikko alkoi Syyriassa jälleen kärsimyksellä ja kuolemalla

Uusi viikko sisällissodan repimässä Syyriassa alkoi jälleen synkästi. Sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli kaksituhatta siviiliä pakeni Turkin joukkojen edeltä Afrinin kurdienemmistöisestä kaupungista.

Sisällissodassa kuolleiden kokonaismäärä saavutti maanantaina 350 000:n. Kuolleista vajaat 107 000 on siviilejä. Sisällissodan kahdeksas vuosi alkaa torstaina.

YK kertoi maanantaina myös, että piiritetyssä Itä-Ghoutassa on yli 1 000 ihmistä, joiden pitäisi päästä kiireellisesti lääkäriin. Suurin osa apua tarvitsevista on naisia ja lapsia.

Syyrian hallituksen joukot jatkoivat hyökkäystä kapinallisten hallitsemaan Itä-Ghoutaan. Yhdysvallat esitti YK:n turvallisuusneuvostolle uutta päätöslauselmaa, jossa vaaditaan alueelle 30 päivän tulitaukoa.

STT

Kuvat: