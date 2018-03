Uutissuomalainen: Poliisi tutkii henkirikokset yhä nopeammin

Henkirikosten poliisitutkinta on vauhdittunut viime vuosina, kertoo Uutissuomalainen. Sekä esitutkinta- että syyteharkinta-ajat ovat lyhentyneet.

Poliisin tilastojen mukaan henkirikosten keskimääräinen esitutkinta-aika viime vuonna oli 102 päivää eli parikymmentä päivää lyhyempi kuin 2016 ja 50 päivää lyhyempi kuin 2015. Henkirikoksen syyteharkinta puolestaan tehtiin valtakunnansyyttäjänviraston tilaston mukaan viime vuonna keskimäärin 0,57 kuukaudessa eli noin 17 päivässä. Edellisvuonna syyteharkintaan meni 1,3 kuukautta.

Henkirikoksen esitutkinta ja syyteharkinta saatiin siis hoidettua viime vuonna keskimäärin neljässä kuukaudessa.

Sen sijaan kaikkien rikosten tutkinta-aika on pidentynyt vuosittain. Erityisesti talousrikosten tutkinta on usein venynyt.

Murhat, tapot ja surmat ovat Suomessa hieman vähentyneet viime vuosina.

STT

