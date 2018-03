Uutissuomalainen: Suomen Pankin pääjohtaja kaipaa suomalaisia talouden huippuosaajia

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen mukaan Suomessa ei ole tarpeeksi ja riittävän kattavasti taloustieteen huippuosaajia. Hän sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa toivovansa, että Taloustieteen huippuyksikön (HGSE) perustaminen auttaa tilannetta. Liikanen on yksikön johtokunnan puheenjohtaja.

– Olen Euroopan keskuspankkijärjestelmässä. Jotta minulla olisi siellä vaikutusvaltaa, meillä pitää olla taloustutkimuksen huippuosaamista, Liikanen sanoo.

– Kun haimme viime vuonna taloustieteen tohtoreita, ei ollut yhtään suomalaista pätevää hakijaa, ulkomaalaisia oli. Se ei ole huono asia, että tulee ulkomaalaisia, mutta se on huono asia, ettei suomalaisia hakijoita ole. Se kertoo, että huippuosaaminen supistuu täällä, hän jatkaa.

Liikasen mukaan ongelmana on myös se, ettei Suomessa ole tutkimusperinnettä, joka tuottaisi erilaisia vaihtoehtoja, miten kulloisetkin hallitukset pääsisivät parhaiten tavoitteisiinsa.

– Poliitikot asettavat tavoitteet, mutta tutkimuksilla pitäisi osoittaa, miten tavoitteet voi parhaiten saavuttaa. Päättäjät tarvitsisivat tässä lisää tukea.

