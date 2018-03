Uutta suuntaa satavuotiaalle

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on vastaanottanut raportin, jossa pohditaan eriarvoisuuden torjumista Suomessa. Professori Juho Saaren työryhmän raportti on osa laajempaa perusturvan uudistamishanketta, joka tunnetaan nimellä Toimi.

Raportissa pyritään ratkomaan visainen pulma: miten jakaa yhä useammalle enemmän, jos jaettava ei kasva – eli rahaa ei saisi toimenpiteissä polttaa nykyistä enempää.

Hallitus ei ehdi likimainkaan raportin kaikkia esityksiä toteuttaa, mutta Sipilä toivoo, että työryhmän ideat otettaisiin käyttöön seuraavassakin hallituksessa. Hän ehti jo nimetä raportin Suomen uudistumistarpeiden käsikirjaksi.

Ainakin yhdessä asiassa tulevat hallitukset jakavat nykyisten päättäjien toiveet: kannustinloukuista tulisi vihdoin ja viimein päästä Suomessa eroon. Tavoitteen tärkeydestä on tolkutettu jo vuosikymmeniä, mutta teot ovat jääneet vähäisiksi.

Kannustinloukkujen järjettömyyttä ei minkään puolueen myöskään tarvinne erikseen äänestäjilleen selitellä. Suomalaiseen oikeustajuun istuu hyvin ajatus, että työn tekemisen tulisi olla taloudellisesti houkuttelevampaa kuin sen tekemättä jättäminen. Luonnollisestikin edellä mainittu periaate koskee tilannetta, jossa työtä on tarjolla henkilölle, joka kykenee sitä tekemään.

Raportin ydinsisältö on, että sosiaalietuuksia tulisi yhdistää ja selkeyttää. Etuviidakossa onkin töitä, jos nyt ei kirveelle, ainakin tukevalle vesurille. Tavoitteena on vaiheittain saattaa työttömien peruspäiväraha, toimeentulotuki, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki yhdeksi perusturvalaiksi.

Raportissa esitetään myös maahanmuuttajien työnteon ja opiskelun esteiden poistamista. Se tukisi myös kotoutumista, sillä työllistyminen on tärkein ja ympäri Eurooppaa toimivimmaksi todettu kotouttamismenetelmä.

Raportissa raivataan tietä jonkin tasoiselle perustulojärjestelmälle, mutta samalla korostetaan, että perusturva ei tarkoita perustuloa.

Työryhmä on toivonut, ettei ehdotuksista noukittaisi kullekin parhaiten sopivia paloja, vaan ajatuksia käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena. Ainakaan tuoreeltaan raporttia ei tyystin tyrmätty, mutta voi olla, että monet yksityiskohdat eivät joka puolueelle sovi.