Vakava asialista saattelee EU-johtajat Brysseliin

Brysselissä kokoontuvan EU-huippukokouksen asialistalla on tänään kaksi polttavaa aihetta: presidentti Donald Trumpin tullipäätökset ja Salisburyn hermomyrkkyisku.

EU-mailta odotetaan suoraa viestiä sekä Yhdysvaltoihin että Venäjälle.

EU-johtajat ottavat kantaa Venäjän vastuuseen hermomyrkkyiskussa, joka toteutettiin muutama viikko sitten Etelä-Englannissa entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan. Kauppapolitiikan osalta huomion vievät Yhdysvaltojen uhkaamat tullikorotukset, joista on neuvoteltu viime päivinä tiiviisti.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Ulkoministerit tuomitsivat Salisburyn iskun jo maanantaina, mutta osa maista olisi ollut valmis tiukempaankin lausuntoon. Tiettävästi myös Britannia on toivonut suorempaa viittausta Venäjän vastuuseen.

Lausunnossaan ministerit totesivat, että ne suhtautuvat ”äärimmäisen vakavasti Britannian arvioon, jonka mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa”.

STT:n näkemässä luonnoksessa huippukokouksen loppupäätelmiksi sama muotoilu toistetaan, minkä lisäksi EU-maat sanovat vetävänsä johtopäätöksiä Venäjän antamien vastausten valossa.

Venäjälle asetettavista sanktioista ei EU- ja diplomaattilähteiden mukaan ole ollut puhetta. EU-tason pakotteiden sijaan osa maista saattaa harkita myös omia reaktioitaan.

EU-johtajat pohtivat myös varautumistaan kemiallisiin, biologisiin ja radiologisiin riskeihin sekä ydinriskeihin.

STT

