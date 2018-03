Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite menee eduskunnan käsittelyyn

Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Siinä vaaditaan, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä on poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tämä vaatii sitä, että tapaturmavakuutuslakia olisi muutettava.

Aloite korostaa, että lääkärien lausunnoilla on keskeinen merkitys koko sosiaalivakuutusjärjestelmän uskottavuudelle, ja vakuutuslääkäreille annettu erivapaus on omiaan lisäämään epäluuloja järjestelmää kohtaan.

STT