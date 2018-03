Valkoinen talo: Kanada ja Meksiko saattavat välttyä alumiinin ja teräksen tullimaksujen korotukselta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa vapauttaa Kanadan ja Meksikon uusista teräksen ja alumiinin tullimaksuista, kertoo Valkoinen talo. Asiasta uutisoi Washington Post.

Guardianin mukaan vapautus voi koskea myös joitakin muita maita.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis ja ulkoministeri Rex Tillerson pyysivät tullimaksuihin joustavuutta, sillä maksut voivat vahingoittaa Yhdysvaltojen suhteita liittolaisiinsa. Trump on uhannut panna teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullit.

New York Timesin asiasta perillä olevan lähteen mukaan Trump allekirjoittaa tuontitullimaksuja korottavat lait virallisesti torstaina.

Aiemmin tällä viikolla Trump vihjaili, että Kanada ja Meksiko voidaan vapauttaa maksuista, jos ne tekevät myönnytyksiä Nafta-neuvotteluissa. Molempien maiden viranomaiset hylkäsivät vaatimukset. Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi, että tullimaksut on mahdotonta hyväksyä.

Kiina: Kauppasota Yhdysvaltojen kanssa ei hyödytä ketään

Tullien ensisijainen kohde on Kiina. Kiina ilmoittikin torstaina Suomen aikaa, että kauppasota Yhdysvaltojen kanssa ei hyödytä ketään. Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi tiedotustilaisuudessa, että kauppasota ei ole oikea lääke, vaan se vain satuttaa kaikkia osapuolia. Ulkoministeri kuitenkin lisäsi, että Kiina antaa tarkoituksenmukaisen ja välttämättömän vastauksen Yhdysvalloille, jos se ottaa käyttöön uhkaamansa tullimaksut.

EU julkaisee pian listan tuotteista, joille se asettaisi tullimaksuja

Trumpin uhkailut tullimaksuista ovat herättäneet närää ympäri maailman. Myös Euroopan unioni on kertonut valmistautuvansa mahdollisiin korotuksiin. EU on lyönyt pöytään tukun tuttuja amerikkalaisbrändejä, jotka kärsisivät, jos Trump toteuttaa uhkauksensa tullikorotuksista. Tällaisia brändejä ovat esimerkiksi Bourbonviski, maapähkinävoi ja levikset.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan EU yrittää vielä vaikuttaa Yhdysvaltoihin, jotta maa ei ottaisi askelta, joka johtaisi vastatoimiin EU:n puolelta. EU julkaisee Malmströmin mukaan lähiaikoina listan tuotteista, joille EU asettaisi tarvittaessa tullimaksuja. Tullimaksuja korotettaisiin teräs-, maatalous- ja teollisuustuotteilta samassa suhteessa kuin mitä EU:lle koituisi taloudellisia menetyksiä.

– Lista julkaistaan hyvin pian, jotta voitte suunnitella viskin juomistanne, Malmström lupasi tiedotustilaisuudessa Brysselissä keskiviikkona.

Yhdysvallat on perustellut tullikorotuksia kansallisella turvallisuudella. EU ei selitystä niele, vaan pitää todellisena syynä maan halua suojella talouttaan.

https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/03/07/canada-and-mexico-could-be-spared-as-trump-is-poised-to-sign-steel-and-aluminum-tariffs-by-weeks-end-2/?utm_term=.9f35c68d4dc1

https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/07/donald-trump-gary-cohn-trade-tariffs-resignation

https://www.nytimes.com/2018/03/07/us/politics/trump-steel-aluminum-tariffs.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

STT

Kuvat: