Valkoinen talo: Trump aikeissa ilmoittaa Kiinaan kohdistuvista kauppapakotteista

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump on aikeissa torstaina ilmoittaa Kiinaan kohdistuvista kauppapakotteista. Asiasta uutistoimisto AFP:lle kertoneen Valkoisen talon tiedottajan Raj Shahin mukaan Trump on päättänyt asettaa pakotteita Kiinalle, koska yhdysvaltalaisviranomaisten laatiman raportin mukaan Kiina pyrkii valtiojohtoisesti muun muassa vääristämään markkinoita ja varastamaan sekä yhdysvaltalaista teknologiaa että osaamista.

Kiina on jo varoittanut Trumpin hallintoa ja vaatinut, ettei hallinto toimisi liian tunteellisesti.

Maaliskuun alussa Trump ilmoitti nostavansa teräksen ja alumiinin tullimaksuja. Korotukset ovat astumassa voimaan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tullimaksut oli kohdistettu erityisesti Kiinalle, mutta liike on suututtanut valtiot ympäri maailman.

Tullimaksut ovat aiheuttaneet eripuraa myös Valkoisessa talossa, ja muun muassa Trumpin johtava taloudellinen neuvonantaja Gary Cohn erosi sen jälkeen, kun Trump ilmoitti tullimaksuista.

Washington Postin mukaan Cohn käytti kuukausia yrittäessään ohjata Trumpin kauppapolitiikka pois tuontitulleista ja kauppasodista.

Vaikea kohdistaa nimenomaan kiinalaisyrityksiin

Washington Post uutisoi Kiinalle asetettavista kauppapakotteista jo aiemmin tällä viikolla lähdetietoihinsa vedoten. Tuolloin Washington Postin haastattelemien Kiinaan erikoistuneiden ekonomistien mukaan Trumpin olisi vaikea kohdistaa toimensa nimenomaan kiinalaisyrityksiin, koska Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavat tuotteet ovat tyypillisesti monikansallisten yritysten tekemiä.

Kansainvälistä taloutta tutkivan Peterson-instituutin vanhempi tutkija Nicholas Lardy sanoi, että kiinalaisyritysten panos Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden valmistuksessa on tyypillisesti pieni. Hän huomautti myös, että kolmasosa Kiinasta tuotavista tuotteista on kuluttajien käyttöön suunnattua elektroniikkaa. Hänen mukaansa esimerkiksi Applen osakkeen arvo saattaisi syöksyä alas ja yrityksen tuotteiden hinta nousta, jos Trumpin tullit kohdistuisivat niihin.

Kiinan puolestaan olisi Lardyn mukaan helppo iskeä vastatulleilla suoraan yhdysvaltalaistuottajiin. Esimerkiksi soijapavut ovat yksi Yhdysvaltojen tärkeimmistä vientituotteista Kiinaan, ja ne tuotetaan alusta loppuun Yhdysvalloissa.

Trump uskoo kotimaisten tuotteiden kysynnän nousevan, jos kiinalaistuotteiden hinnat nousevat tullien vuoksi. Lardy kuitenkin huomautti, että halpoja tuotteita saa muualtakin Aasiasta.

– Alamme vain ostaa asioita seuraavaksi halvimmalta tuottajalta, esimeriksi Bangladeshista tai Vietnamista.

