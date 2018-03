Valmennuskursseja tarjoavat yritykset kiinnostuivat nyt lukiolaisista

Valmennuskursseja tarjoavan Eximian toimitusjohtaja Pasi Petäjä myöntää, että kursseja tarjoavien firmojen yliopistomarkkinat pienenevät, kun pääsykokeiden merkitys yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppilasvalinnoissa laskee.

Valmennuskurssit tulevat hänen mukaansa siirtymään aikaisempaan vaiheeseen eli lukioihin, joissa oppilaita valmennetaan ylioppilaskoetta varten.

– Näemme, että kurssit siirtyvät sinne, Petäjä kertoo.

Valmennuskursseja tarjoavien yritysten elintila uhkaa kaventua huomattavasti, kun valtaosa korkeakouluopiskelijoista valitaan vuodesta 2020 lähtien ylioppilastodistusten ja ammattikoulujen päättötodistusten perusteella.

Myös Suomen Ylioppilaskuntien Liiton hallituksen jäsen Teemu Vasama arvioi, että valmennuskurssit pääsykokeisiin supistuvat liiketoimintana.

– Saattaa olla, että ne siirtyvät jossakin määrin lukioiden puolelle, Vasama sanoo.

Hän sanoo, että liitossa ollaan huolissaan lukio-opiskelijoiden tasa-arvoisuudesta.

– Mitä se tekee lukio-opiskelijoiden tasa-arvolle, jos normaalin lukio-opiskelun kyljessä on jotakin yksityistä toimintaa? hän kysyy.

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Alvar Euro on varovaisempi. Hän pitää mahdollisena, että valmennuskursseja tarjoavat yritykset yrittävät siirtyä lukioihin. Hän huomauttaa kuitenkin, että lukiot tarjoavat itse kertauskursseja ylioppilaskirjoituksia varten.

– En usko, että yritykset menevät kauhean suurella joukolla sinne, Euro arvioi.

Perhetausta vaikuttaa

Pääsykoeuudistuksen taustalla on se, että perhetausta vaikuttaa osallistumiseen valmennuskursseille, mikä edesauttaa menestymistä pääsykokeissa. Valmennuskurssi voi maksaa reippaasti yli 1 000 euroa, mikä on monille vähävaraisille liikaa.

– Se on tasa-arvokysymys, on hyvin voimakkaasti, painottaa ylitarkastaja Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

– Yksi uudistuksen tavoitteista on, ettei valmennuskursseille tarvitsisi osallistua lainkaan.

Painopisteen siirtyessä todistuksiin perustuvaan valintaan myös pääsykokeet uudistuvat. Hyvösen mukaan pääsykokeita halutaan muuttaa sellaisiksi, että ne edellyttävät vähemmän valmistautumista.

STT

