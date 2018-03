Vammaispalveluiden kilpailutusta vastustava kansalaisaloite luovutetaan eduskunnan puhemiehelle

Vammaisten ihmisten palveluiden kilpailuttamista vastustava kansalaisaloite luovutetaan aamulla eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle (kok.). Kansalaisaloite keräsi reilut 72 000 allekirjoitusta, ja sen takana on yli 30 vammaisjärjestöä.

Aloitteen tavoitteena on, että vammaisten elämänmittaiset, välttämättömät palvelut rajataan hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle. Kyse on esimerkiksi asumis- ja tulkkipalveluista.

Vammaiselle asumispalveluiden kilpailutus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että häntä henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa ja lääkkeiden ottamisessa avustaneet työntekijät vaihtuvat.

Esimerkiksi puhevammaisen kohdalla tulkin vaihtuminen saattaa vaikeuttaa yhteydenpitoa muihin ihmisiin, sillä ammattilaistulkinkin pitää perehtyä uuden tulkattavansa tapaan kommunikoida.

Eduskuntakäsittelyn vaatimuksena on, että vähintään 50 000 ihmistä kannattaa kansalaisaloitetta.

STT

Kuvat: