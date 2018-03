Vanha palovaroitin antaa vääriä tai myöhästyneitä hälytyksiä eikä sitä meinaa kuullakaan

Vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti, ja palovaroitin on vaihdettava vähintään 5-10 vuoden välein, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Virasto selvitti iän vaikutusta palovaroittimen toimintaan.

Selvityksessä testattiin 70 palovaroitinta, jotka olivat iältään 2-33-vuotiaita. Lisäksi testattiin vertailun vuoksi kahdeksan uutta palovaroitinta. Testeihin valittiin ainoastaan varoittimia, joiden äänihälytys toimi testinapista painamalla.

Savuherkkyyttä testattiin kahdella erityyppisellä palolla: kytevällä puupalolla ja polyuretaanipalolla. Puupalossa muodostuu hitaasti vaaleaa savua, kun taas polyuretaania poltettaessa savu on tummaa ja se muodostuu nopeasti.

Testatut palovaroittimet reagoivat savuun, mutta reaktioajoissa oli suurta hajontaa. Kaikkein likaisimmissa, ruostuneimmissa tai vanhimmissa palovaroittimissa myös äänenvoimakkuus oli selvästi heikentynyt.

Likaantuminen voi myös aiheuttaa varoittimen liiallista herkistymistä tai herkkyyden alenemista. Liika herkistyminen lisää vääriä hälytyksiä ja sitä kautta riskiä palovaroittimen käytöstä poistamiseen, kun taas herkkyyden hidastuminen jo muutamalla minuutilla on merkittävä turvallisuusriski.

Tukesin mukaan palovaroitin pitää uusia viimeistään 10 vuoden iässä, ellei valmistaja ole merkinnyt palovaroittimeen lyhyempää käyttöikää.

STT

Kuvat: