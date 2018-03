Vasemmiston Andersson varoittaa sote-palvelujen siirtymisestä monopolien käsiin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että puolue haluaa estää hallituksen aikeet viedä sote-palveluita markkinoille.

– Emme tule lepäämään ennen kuin olemme saaneet estettyä hallituksen aikeet markkinaehtoistaa sote-palvelut, Andersson sanoi puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

Anderssonin mukaan hallituksen sote-uudistus siirtäisi palveluita monopolien eli hallitsevassa asemassa olevien toimijoiden käsiin.

– Sote-kustannukset tulevat nousemaan, kun markkinat monopolisoituvat ja syntyy alueellisiin yksityisiin monopoleihin pohjautuva järjestelmä, ei suinkaan sitä toivottua kilpailua, Andersson arvioi.

Sote- ja maakuntauudistus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Hallitus toivoo uudistuspaketin menevän läpi kesällä.

Jos uudistus toteutuu, potilas voisi itse valita muun muassa sen, listautuuko hän yrityksen, maakunnan vai järjestön pyörittämään sote-keskukseen.

Punavihreä hallitus tavoitteena

Vasemmistoliitto haluaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen maahan punavihreän hallituksen. Anderssonin mukaan puolue aikoo nostaa vaalikeskustelujen kärkiteemoiksi työn murroksen ja eriarvoisuuden vähentämisen.

Vasemmistoliitto muun muassa ehdottaa, että perusturvaetuuksia voisi yhdenmukaistaa ja korottaa sekä sosiaaliturvan vastikkeellisuutta voisi vähentää työvoimapoliittisista karensseista luopumalla.

Lisäksi puolue olisi valmis lakisääteisiin vähimmäispalkkoihin. Tavoitteena on myös verotuksella kaventaa tuloeroja.

– Seuraavissa hallitusneuvotteluissa eriarvoisuuden vähentäminen on otettava koko vaalikauden mittaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi. Tarvitaan perusturvan kehittämistä perustulon suuntaan sekä yleisen perusturvan tason nostoa köyhyyden vähentämiseksi, Andersson sanoi lauantaina.

Seuraavat eduskuntavaalit on tarkoitus pitää ensi vuoden huhtikuussa eli noin vuoden päästä.

