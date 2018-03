Väyrynen palaa eduskuntaan alkusyksystä: ”Pyrin tosissani keskustan puheenjohtajaksi”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo, että hän aikoo siirtyä Euroopan parlamentista Suomen eduskuntaan alkusyksystä. Väyrynen aikoo sitä ennen tehdä vakavan yrityksen nousta keskustan johtoon kesän puoluekokouksessa.

– Kevätkaudella aion valmistautua huolellisesti Sotkamossa järjestettävään keskustan puoluekokoukseen, Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä iltapäivällä.

Väyrynen kertoo olevansa hyvin tyytymätön hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksiin, mutta kertoo silti tukevansa niiden hyväksymistä nykyisen valmistelun pohjalta.

Linjaansa Väyrynen perustelee sillä, että seuraaviin eduskuntavaaleihin ei pitäisi mennä sekasortoisissa oloissa, ja korjausliikkeet pitäisi jättää seuraavalle vaalikaudelle.

– En halua ryhtyä tukemaan (hallituksen) uudistusten kaatamista. On parempi hyväksyä ne nyt meneillään olevan valmistelun pohjalta. Samalla on ryhdyttävä valmistelemaan niiden korjaamista heti uuden eduskuntakauden alussa, Väyrynen sanoi.

Keskustan johtoon yrittävä Väyrynen sanoo pitävänsä erikoisena, jos keskustan sääntöjä mahdollisesti muutettaisiin ennen kesän puoluekokouksen henkilövalintoja.

– Aika erikoistahan se on, jos varta vasten ruvetaan sääntöjä muuttamaan, että estetään jonkun henkilön ehdokkuuus johtotehtäviin. Venäjällä tällaista saattaa tapahtua, mutta en uskoisi, että Suomessa kuitenkaan, Väyrynen arvioi.

Keskustan puoluekokous järjestetään Kainuun Sotkamossa 8.-10. kesäkuuta. Väyrynen aikoo jatkaa työtään europarlamentaarikkona eduskunnan syysistuntokauden alkuun saakka.

Väyryseltä tutkintapyyntö poliisille

Väyrynen kertoo tehneensä poliisille tutkintapyynnön kolmesta perustamansa kansalaispuolueen vastuuhenkilöstä. Puolue repesi kahtia lauantaina, kun puheenjohtaja Sami Kilpeläisen johtama siipi erotti Väyrysen kokouksessaan.

Väyrysen mukaan häntä syytellään valheellisesti kansalaispuolueen tilinkäyttöön liittyvistä väärinkäytöksistä ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Väyrynen katsoo tutkintapyynnössään, että asiassa on syytä epäillä kunnianloukkausta tai mahdollisesti törkeää kunnianloukkausta.

Väyrynen toteaa, että häntä ei ole tuomittu mistään rikoksesta. Hänen mukaansa oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on säännönmukaisesti katsottu, että väite henkilön syyllistymisestä rikokseen ilman, että häntä on siitä tuomittu, täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Väyrynen on ollut sekä keskustan että itse perustamansa kansalaispuolueen jäsen. Tässä vaiheessa on edelleen epäselvää, onko Väyrynen erotettu kansalaispuolueesta vai ei.

Väyrysen mielestä lauantain kokouksessa uhmattiin Helsingin käräjäoikeuden viimeviikkoista päätöstä, jolla keskeytettiin puolueen hallituksen päätösten täytäntöönpano. Oikeuden ratkaisu koski kokouksia joulukuussa ja helmikuussa, mutta Väyrysen mukaan lauantain kokous oli samalla tavoin laittomasti järjestetty.

STT

