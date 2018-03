Venäjä aikoo testata ohjuksia myös Latvian lähellä ensi viikolla

Venäjä aikoo testata ensi viikolla ohjuksia Latvian lähivesillä Itämerellä Latvian talousvyöhykkeellä. Venäjä on pyytänyt Latviaa sulkemaan rannikkoalueellaan osan ilmatilasta ohjustestien ajaksi.

Venäjän ilmailuviranomainen on ilmoittanut Latvialle, että maan laivasto testaa ohjuksia Itämerellä ensi viikon keskiviikosta perjantaihin.

Latvia on pyytänyt Venäjältä lisätietoa testeistä. Latvian asevoimat ei ole nostanut valmiuttaan, Latvian puolustusministeriön edustaja sanoo uutistoimisto BNS:lle.

Ruotsalaisviestimet kertoivat puolestaan eilen, että Venäjä testaa ohjuksia lähellä Ruotsia ensi viikolla.

STT

