Venäjä aikoo vastata USA:n pakotteisiin – USA määräsi pakotteita muun muassa Pietarin trollitehdasta pyörittävälle ”Putinin kokille”

Venäjä valmistelee vastausta Yhdysvaltojen sille asettamille lisäpakotteille Yhdysvaltojen vaaleihin sekaantumisesta. Asiasta kertoi Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov.

– Katsomme tätä rauhallisesti. Olemme alkaneet valmistautua vastatoimiin, Rjabkov kommentoi uutistoimisto Interfaxille.

Rjabkov myös syytti Yhdysvaltoja pyrkimyksestä vaikuttaa pakotteilla Venäjän sunnuntaisiin presidentinvaaleihin.

Yhdysvallat määräsi aiemmin tänään Venäjälle uusia pakotteita toissa vuoden presidentinvaaleihin sekaantumisen ja muiden kyberhyökkäysten johdosta. Uusien pakotteiden kohteena on 19 venäläistä yksityishenkilöä ja 5 yhteisöä.

Pakotteet lätkäistiin samaan aikaan, kun Yhdysvallat liittolaisineen tuomitsi entisen kaksoisagentin myrkyttämisen Britanniassa.

Lisää pakotteita suunnitteilla

Pakotelistalla on muun muassa Jevgeni Prigozhin, jonka yritys hallinnoi niin sanottua Pietarin trollitehdasta, ja useita trollitehtaan työntekijöitä. Prigozhin tunnetaan myös ”Putinin kokkina”, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin on ruokkinut valtiovieraitaan Prigozhinin omistamissa ravintoloissa.

Prigozhinin yritykset ovat hoitaneet muun muassa Venäjän armeijan ruokapalveluja. Hänen huhutaan myös omistavan Syyriassa sotivan Wagner-yksityisarmeijayhtiön.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan uudet kohdistetut pakotteet ovat osa laajempaa hanketta torjua Venäjältä lähtöisin olevat vihamieliset hyökkäykset.

Valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan Yhdysvallat on Venäjän haitallisen kybertoiminnan kohteena, mikä vaalien lisäksi kohdistuu maan kriittiseen infrastruktuuriin. Venäläisiä virkamiehiä ja oligarkkeja vastaan on myös suunnitteilla lisää pakotteita, Mnuchin sanoo ministeriön tiedotteessa.

STT

Kuvat: