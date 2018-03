Venäjä valmistelee toimia Britanniaa vastaan, Zaharova: Poliittista sirkusta, jolla lietsotaan hysteriaa

Venäjä valmistelee toimia Britanniaa vastaan, koska Britannia ilmoitti eilen muun muassa karkottavansa 23 venäläisdiplomaattia. Venäjän aikeista kertoi ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova tiedotustilaisuudessa.

Zaharovan mukaan vastatoimiin ryhdytään mahdollisimman pian. Hänen mukaansa Venäjää kohtaan tapauksessa esitetyt syytökset ovat mielettömiä.

Zaharova pahoitteli, että Britannia ei ole ryhtynyt minkäänlaiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa venäläisagentti Sergei Skripalin murhayrityksen selvittämiseksi.

Hänen mukaansa Venäjän Lontoon-lähetystö on toimittanut Britannian ulkoministeriölle useita nootteja, joissa on toivottu yhteistyön käynnistämistä tapauksen selvittämiseksi.

– Britannia ei ole toimittanut Venäjälle minkäänlaisia yksityiskohtia tai lisätietoja, jotka voisivat valaista tapahtunutta, ei kahdenkeskisesti eikä kansainvälisten järjestöjen kautta, Zaharova sanoi.

Venäjä on toivonut Britannialta muun muassa näytteitä murhayrityksessä käytetystä hermomyrkystä.

Zaharovan mukaan Skripalin murhayrityksen jälkeiset tapahtumat ovat olleet poliittista sirkusta, jolla lietsotaan Venäjän vastaista hysteriaa.

Yhdysvallat vakuuttaa tukeaan Britannialle myrkkytutkinnassa ja viittaa Venäjän syyllisyyteen

Yhdysvallat jakaa Britannian näkemyksen siitä, että Venäjä on syyllinen entisen kaksoisagentin myrkyttämiseen vahvalla hermomyrkyllä Britanniassa.

Valkoinen talo sanoo, että Yhdysvallat seisoo lähimmän liittolaisensa Britannian tukena. Yhdysvallat pitää Britannian päätöstä venäläisdiplomaattien karkottamisesta oikeutettuna vastatoimena.

– Tämä Venäjän viimeisin teko on yhteneväinen sen käytöksen kanssa, jolla Venäjä osoittaa välinpitämättömyyttä kansainvälisiä sääntöjä ja järjestystä kohtaan, vaarantaa maiden koskemattomuuden ja turvallisuuden ympäri maailmaa ja yrittää horjuttaa länsimaisia demokraattisia instituutioita ja prosesseja, tiedotteessa sanotaan.

Valkoisen talon tiedotteesta kertoo muun muassa ABC News.

Aikaisemmin Yhdysvallat ilmaisi tukeaan Britannian näkemyksille keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, joka pidettiin myrkytystapauksen takia. Kokouksessa Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi, että Yhdysvallat uskoo Venäjän olevan murhayrityksen takana.

Ex-agentin ja tyttären myrkytyksestä kansainvälinen selkkaus

Venäjän tiedustelupalvelun entinen eversti ja kaksoisagentti Sergei Skripal sekä hänen tyttärensä yritettiin murhata Britannian Salisburyssa maaliskuun 4. päivä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Asiantuntijoiden mukaan ex-agentti tyttärineen ei koskaan toivu, vaikka he jäisivätkin henkiin.

Skripalin ja hänen tyttärensä ohella hermomyrkystä sai vakavia oireita yksi poliisi. Lisäksi 35 ihmistä on tarkistettu epäillyn myrkkyaltistuksen takia.

Britannian mukaan murhayrityksen takana on suurella todennäköisyydellä Venäjä.

Britannian pääministeri Theresa May kertoi keskiviikkona Britannian karkottavan 23 venäläistä diplomaattia. Kyseessä on diplomaattien suurin karkotus Britanniasta sitten kylmän sodan.

